El exjugador del Manchester City Riyad Mahrez anuncia su retirada de la selección tras la eliminación de Argelia del Mundial

Mahrez anunció a beIN SPORTS su retirada de la selección tras la eliminación de Argelia. «Fue mi último partido con el equipo nacional», admitió el extremo.

«Es mi última aparición con la selección nacional. Ha sido mi último partido», admitió Mahrez.

El exjugador del Manchester City se marcha tras 119 partidos con Argelia, donde se convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del país.







