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El exjugador del Manchester City Riyad Mahrez anuncia su retirada de la selección tras la eliminación de Argelia del Mundial
Mahrez pone fin a su carrera con la selección de Argelia tras la eliminación en el Mundial
Mahrez anunció su retirada del fútbol internacional tras la derrota de Argelia 2-0 ante Suiza en los dieciseisavos del Mundial 2026. Argelia sorprendió al llegar a la fase eliminatoria, pero los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye acabaron con su sueño. Tras el partido, el jugador de 35 años confirmó que ese sería su último encuentro con la selección.
Mahrez confirma su retirada tras su última participación con la selección.
Mahrez anunció a beIN SPORTS su retirada de la selección tras la eliminación de Argelia. «Fue mi último partido con el equipo nacional», admitió el extremo.
«Es mi última aparición con la selección nacional. Ha sido mi último partido», admitió Mahrez.
El exjugador del Manchester City se marcha tras 119 partidos con Argelia, donde se convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del país.
El legado de la Copa Africana de Naciones de 2019
El mayor logro de Mahrez con Argelia llegó en 2019, cuando, como capitán, lideró a su selección a la victoria en la Copa Africana de Naciones. Ese título fue el segundo de Argelia, y su tiro libre en el descuento ante Nigeria en semifinales sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos de su carrera internacional. En sus 12 años con la selección, fue clave en la creación de juego y un líder; su retirada cierra una era dorada para Argelia.
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Toda la atención se centra ahora en el fútbol de clubes
Ahora se espera que Mahrez se centre exclusivamente en su carrera en el Al-Ahli tras su retirada del fútbol internacional. Argelia, por su parte, debe empezar a planificar su futuro sin uno de los jugadores más destacados de la historia del país, mientras se prepara para formar un nuevo equipo de cara a futuras competiciones internacionales.
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