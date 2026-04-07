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El exjugador del Manchester City Joey Barton se declara inocente tras la presunta agresión con un palo de golf
Se ha presentado una declaración formal
El exjugador del Manchester City se presentó ante el tribunal para declararse inocente del cargo de lesiones graves con premeditación tras una supuesta agresión a Kevin Lynch, de 51 años, un exentrenador de equipos no profesionales. Según se informa, el incidente tuvo lugar en el Huyton and Prescot Golf Club, en Merseyside, el 8 de marzo, y la policía acudió al lugar poco después de las 21:00 h GMT para atender a un hombre que había resultado herido.
- AFP
La fecha del juicio se ha fijado para septiembre
El secretario judicial de Liverpool, Andrew Menary, presidió la vista y ha fijado la fecha del juicio para el 1 de septiembre de este año. Según The Athletic, en las primeras fases del caso, la fiscalía expresó su profunda preocupación por la gravedad de las lesiones sufridas por Lynch. Se señaló ante el tribunal que existía el temor de que la víctima pudiera perder la vista en un ojo como consecuencia de las lesiones sufridas durante la presunta agresión.
No es el único acusado
Barton está acusado junto con Gary O’Grady, de 50 años, natural de Seel Road, en Huyton. Sin embargo, O’Grady no se pronunció sobre los cargos durante la comparecencia del martes y está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal para una vista de gestión del proceso el 3 de junio.
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La carrera como jugador y entrenador de Barton
Barton disfrutó de una larga carrera en la élite del fútbol inglés. Tras debutar en el primer equipo del Manchester City en 2002, pasó a jugar en equipos como el Newcastle, el QPR, el Burnley y el Rangers. Se retiró en 2018 tras su segunda etapa en el Burnley. A sus 43 años, se pasó a los banquillos y entrenó al Fleetwood y al Bristol Rovers, pero no ha vuelto a sentarse en el banquillo desde 2023.