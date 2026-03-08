Getty Images Sport
El exjugador del Manchester City explica por qué el éxito de Cole Palmer en el Chelsea «no fue una sorpresa» tras surgir de la generación dorada de talentos de la academia
Palmer se ha consolidado como un artista destacado.
Bobb, graduado de la academia del Manchester City, ha hablado sobre el sensacional ascenso de su antiguo compañero Palmer tras fichar por el Chelsea. Desde que llegó a Stamford Bridge en el verano de 2023, Palmer se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Premier League, pero Bobb insiste en que aquellos que le vieron entrenar cada día en la City Football Academy no se sorprenden por su ascenso estratosférico.
Ser testigo del nacimiento de una superestrella
En declaraciones al Daily Mail sobre el impacto de su antiguo compañero de equipo en el oeste de Londres, el delantero del Fulham Bobb elogió la forma en que Palmer ha aprovechado su oportunidad. «Ver lo que hizo la temporada pasada no me sorprendió realmente. En absoluto», afirmó Bobb. «Siempre ha sido así de bueno, y lo he visto cada día en los entrenamientos durante años. Cuando tienes tanta calidad y tienes la oportunidad de demostrarla cada semana, esto es lo que pasa. Todos en el City sabían de lo que era capaz Cole, así que verle hacerlo en el gran escenario del Chelsea es solo una prueba de su duro trabajo y su talento.
«Cole es uno de esos jugadores que juega igual tanto en un entrenamiento como en una final de copa. Esa fortaleza mental es una parte muy importante de por qué le está yendo tan bien ahora. Simplemente le encanta jugar al fútbol».
El increíble talento producido por la academia del City
El éxito de Palmer es solo un ejemplo del increíble talento que está produciendo actualmente la academia del Manchester City. Con jugadores como Phil Foden liderando el primer equipo y otros como Morgan Rogers, Jamie Gittens y Jadon Sancho causando sensación en otros lugares, la etiqueta de «generación dorada» se aplica con frecuencia a la reciente hornada de graduados. Bobb reconoció que la competencia interna en la City Football Academy es lo que impulsa a estos jóvenes a alcanzar tales cotas antes incluso de debutar como profesionales.
Reflexionando sobre la profundidad del talento con el que creció, Bobb explicó: «Es un grupo muy especial. Cuando miras a los jugadores que han surgido en los últimos años, el nivel es una locura. Todos nos empujábamos unos a otros cada día. No podías permitirte tener un mal día porque siempre había alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Ese entorno te prepara para cualquier cosa. Tanto si te quedas en el City como si te vas, como hizo Cole, sales de esa academia con la mentalidad de que puedes competir con los mejores del mundo».
Siguiendo el plan para el éxito
Palmer decidió abandonar el City para tener minutos de juego regulares, y Bobb también decidió abandonar el Etihad Stadium este mes de enero. Bobb está empezando a disfrutar de minutos de juego regulares en el Fulham. Se le considera la próxima gran promesa de la mitad azul de Mánchester, siguiendo los pasos de Palmer y Foden. Sigue centrado en su propio desarrollo, al tiempo que se inspira en el éxito de sus compañeros.
«Solo me centro en trabajar duro y aprovechar las oportunidades cuando se presentan», concluyó Bobb sobre su futuro en el club. «Ver lo que han conseguido Cole y Phil te da mucha confianza. El entrenador sabe cuándo estás preparado, y solo tienes que estar dispuesto a darlo todo por el equipo. Es un largo camino, pero formar parte de este club es lo mejor que le puede pasar a cualquier joven que quiera aprender».
