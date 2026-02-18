El Inter, uno de los grandes de la Serie A, fichó rápidamente a Coutinho en 2008 tras quedar impresionado por el talento del joven brasileño. Sin embargo, le costó imponerse en la capital italiana y fue fichado por el Liverpool durante el mercado de fichajes de enero de 2013. Rápidamente se convirtió en un gran éxito en Anfield, combinándose bien con jugadores como Luis Suárez, Daniel Sturridge y Raheem Sterling, y ayudó a los Reds a luchar por el título de la Premier League durante la temporada 2013-14.

Fue nombrado en el Equipo del Año de la PFA la siguiente temporada, en la que el Liverpool terminó sexto, y siguió siendo una pieza fundamental del equipo cuando Jurgen Klopp sustituyó a Brendan Rodgers como entrenador en Merseyside, ayudando a que el equipo volviera a la Champions League. Coutinho se compenetró bien con jugadores como Sadio Mané, Roberto Firmino y, más tarde, Mohamed Salah, pero el Barcelona le hizo cambiar de opinión en el mercado de fichajes de enero de 2018, cuando se acordó un traspaso de 142 millones de libras (162 millones de euros/192 millones de dólares).

Aunque empezó bien en el Camp Nou, ayudando a su nuevo equipo a ganar dos títulos de Liga y una Copa del Rey, pronto cayó en desgracia y fue cedido al Bayern de Múnich para la temporada 2019-20, donde ganó la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB-Pokal sin convertirse en un jugador imprescindible para el entrenador Hansi Flick.

Coutinho se reuniría con su excompañero en el Liverpool Steven Gerrard cuando fichó por el Villa en 2022, pero volvió a tener problemas para mantener la regularidad y pronto se marchó al Al-Duhail y luego al Vasco.