El exjugador del Leicester Ulloa contra Ranieri: «Es un buen entrenador, pero como persona es un desastre. Le dije que nunca volvería a jugar para él»

"Como entrenador, Ranieri es muy bueno; como persona, un desastre. Estábamos en Los Ángeles, tenía dos ofertas de clubes de la Premier League que me habrían duplicado el sueldo y me habrían permitido jugar, algo que en el Leicester no ocurría. Porque sí, habíamos ganado el campeonato, pero yo no jugaba. Entonces me senté con él y le dije: «Claudio, tengo estas dos ofertas para irme a otro sitio y ganar más». Pero él me respondió: «No, Leo, quiero que te quedes conmigo porque te necesito. Este año jugaremos la Champions League, la liga y las copas nacionales, tendrás mucho más tiempo de juego». Así que me dijo que no ficharían a nadie, pero el último día del mercado de fichajes en Inglaterra, ¡zas!, 30 millones por Slimani».

«Entonces le dije que no estaba de acuerdo, fui a su despacho y me respondió que no lo sabía, que era un asunto del club. Le dije un montón de cosas. En realidad, él quería que me quedara porque Slimani y Mahrez se irían a mitad de temporada a la Copa Africana de Naciones. Cuando me di cuenta, fui a ver a Ranieri para decirle: ‘Nunca volveré a jugar para ti, ni ahora ni en diciembre cuando me necesites’. A partir de ese momento, las cosas empezaron a irse al traste. No fue el Leicester quien me trató mal, sino Ranieri.Le dije que me daba igual, prácticamente dejé de entrenar y empecé a sentir molestias en los cuádriceps. Cumplí con mis compromisos con el club, pero no entrené. Hablé con los líderes del vestuario, explicándoles que no iba en contra de ellos ni era un problema del grupo, sino que ya no quería jugar para ese entrenador y que no quería saber nada más del asunto».