AFP
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El exjugador del Chelsea Óscar se ve obligado a retirarse prematuramente a los 34 años tras sufrir un susto cardíaco aterrador durante un entrenamiento del São Paulo
Un incidente aterrador en el CT da Barra Funda
La decisión de Oscar se debe a un terrible incidente ocurrido durante los entrenamientos de pretemporada en las instalaciones del São Paulo, donde el centrocampista perdió el conocimiento mientras realizaba una prueba de esfuerzo en una bicicleta estática. Lo que en un principio se temió que fuera un simple desmayo resultó ser mucho más grave, ya que el personal médico tuvo que aplicar medidas de reanimación de urgencia al jugador de 34 años.
Oscar habló abiertamente sobre la gravedad de la situación en un vídeo difundido por el club, en el que reveló que la emergencia médica fue una cuestión de vida o muerte. Sobre el incidente, declaró: «Mi corazón se detuvo durante dos minutos, dos minutos y medio. Hice la prueba, acabé desmayándome, mi presión arterial no dejaba de bajar y mi corazón se estaba deteniendo. Me practicaron un masaje cardíaco. Solo recuerdo haberme desmayado».
Posteriormente, el diagnóstico se confirmó como síncope vasovagal, una afección que, en última instancia, le ha impedido seguir compitiendo al más alto nivel en este deporte.
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Una emotiva despedida de el club de su infancia
Los problemas de salud de Oscar le han obligado a rescindir su contrato con el São Paulo, que tenía vigencia hasta diciembre de 2027. Ambas partes llegaron a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato, lo que supuso una indemnización de aproximadamente 1,7 millones de euros.
Reflexionando sobre su salida prematura, un emocionado Oscar expresó su pesar por no haber podido dar más a la afición del Tricolor. Dijo: «Es difícil porque quería hacer más por el São Paulo; quería jugar más. Tenía el fútbol dentro de mí y la edad adecuada, y podría haber seguido adelante, pero, por desgracia, ha pasado esto. Ahora me retiraré y seguiré como aficionado. Seguiré adelante con mi vida como hincha».
Deja el club tras haber disputado 37 partidos en dos etapas distintas, marcando dos goles y dando siete asistencias durante su etapa en el primer equipo.
Una mirada retrospectiva a una brillante carrera internacional
Oscar deja un legado imborrable como uno de los mejores creadores de su generación. Tras formarse en el São Paulo y el Internacional, fichó por el Chelsea en 2012, donde ganó dos títulos de la Premier League y la Europa League durante una exitosa etapa de cinco años.
En una sorprendente decisión en el apogeo de su carrera, en 2017, Oscar fichó por el Shanghai Port de la Superliga china, donde pasó varios años como figura destacada de la competición. Sus estadísticas en Asia fueron asombrosas, con 76 goles y 110 asistencias. En su mensaje de despedida, reconoció el recorrido que ha realizado: «Termino mi carrera aquí, en el São Paulo, un viaje que me ha llevado a muchos lugares, prácticamente por todo el mundo. Quiero dar las gracias a todos por su cariño constante, especialmente a todos los aficionados del São Paulo que me han apoyado desde mi regreso y en este momento difícil al que me enfrento».
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Un legado internacional brasileño
Oscar también fue un pilar fundamental de la Seleção durante muchos años, sobre todo en la Copa Confederaciones de 2013 y en el Mundial de 2014, celebrado en su propio país. Su momento más famoso —aunque agridulce— se produjo cuando marcó el único gol de Brasil en la infame derrota por 7-1 ante Alemania en la semifinal.