El exjugador del Arsenal Thomas Partey acusado de dos nuevos cargos de violación según un comunicado emitido
Declaración del Servicio Fiscal de la Corona
La Fiscalía General del Estado ha autorizado ahora dos cargos adicionales por violación contra Partey. Según un comunicado oficial: «Estos nuevos cargos están relacionados con una denuncia independiente de delitos no recientes cometidos en 2020 que involucran a otra mujer y son consecuencia de una nueva investigación de la Policía Metropolitana. Estas acusaciones se denunciaron por primera vez en agosto de 2025».
Las nuevas acusaciones harán que Partey comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el viernes 13 de marzo. Durante una comparecencia ante el Tribunal Penal de Southwark en septiembre de 2025, el internacional ghanés se declaró inocente de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual.
Los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2021 y 2022, y Partey fichó por el Arsenal en octubre de 2020. En ese momento era titular en el primer equipo de los Gunners, con 167 partidos disputados en la Premier League en cinco temporadas.
Partey puede jugar mientras esté en libertad bajo fianza.
Partey fue acusado cuatro días después de que su contrato con el Arsenal llegara a su fin en el verano de 2025. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza y deberá enfrentarse a un juicio por las acusaciones originales el 2 de noviembre de 2026.
Las condiciones de la libertad bajo fianza de Partey no le impiden jugar al fútbol profesional. Tiene prohibido ponerse en contacto con cualquiera de los denunciantes y debe notificar a la policía cualquier viaje internacional 24 horas antes de su salida.
Tiene previsto viajar a Norteamérica este verano para disputar la Copa del Mundo de 2026. Con 56 partidos internacionales a sus espaldas, Partey sigue formando parte de la selección de Ghana. El equipo se enfrentará a Inglaterra en Boston el 23 de junio.
El entrenador del Villarreal evalúa el rendimiento de sus jugadores.
Su rendimiento en el club no ha sido el mejor durante la temporada 2025-26, y el entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha dicho lo siguiente sobre un jugador que ha tenido dificultades para justificar la confianza depositada en él: «Creo que hay una gran diferencia entre el Thomas que conocimos en el Arsenal y este. Una gran diferencia».
A principios de temporada, dijo lo siguiente sobre Partey, con la esperanza de que su rendimiento mejorara: «Es muy difícil jugar a este ritmo en el fútbol actual. Creo que ya han pasado seis meses, y es tiempo suficiente para que este jugador nos muestre lo que era o lo que está mostrando ahora».
Partey se encamina hacia la agencia libre
Partey firmó un contrato de un año al fichar por el Villarreal, cuyo plazo expira a finales de junio.
