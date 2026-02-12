El exjugador del Arsenal Thomas Partey acusado de dos nuevos cargos de violación según un comunicado emitido

La Fiscalía General del Estado ha autorizado ahora dos cargos adicionales por violación contra Partey. Según un comunicado oficial: «Estos nuevos cargos están relacionados con una denuncia independiente de delitos no recientes cometidos en 2020 que involucran a otra mujer y son consecuencia de una nueva investigación de la Policía Metropolitana. Estas acusaciones se denunciaron por primera vez en agosto de 2025».

Las nuevas acusaciones harán que Partey comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el viernes 13 de marzo. Durante una comparecencia ante el Tribunal Penal de Southwark en septiembre de 2025, el internacional ghanés se declaró inocente de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual.

Los presuntos delitos tuvieron lugar entre 2021 y 2022, y Partey fichó por el Arsenal en octubre de 2020. En ese momento era titular en el primer equipo de los Gunners, con 167 partidos disputados en la Premier League en cinco temporadas.