El exjugador del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang podría dar la sorpresa con un traspaso a España

Aubameyang está cerca de regresar a España, con el Deportivo de La Coruña como destino.

Según Foot Mercato, el delantero negocia su fichaje por el ambicioso equipo español. Aubameyang ha estado marginado en el Marsella, por lo que busca una nueva opción para seguir su carrera.

Ya brilló en el Barcelona, así que conoce la Liga. El Dépor quiere su experiencia para mejorar el ataque.



