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El exjugador del Arsenal Aaron Ramsey consigue su primer puesto como entrenador a tiempo completo tras retirarse a los 35 años
Un nuevo capítulo en el estadio Kassam
El Oxford United ha anunciado la incorporación de Ramsey como nuevo entrenador del equipo masculino. El técnico, considerado una de las promesas del fútbol británico, destacó entre varios candidatos y reemplazó a un ilustre jugador retirado.
Tras su nombramiento, declaró: «Es un honor ser entrenador jefe del Oxford United. He hablado con el club y comparto su ambición por triunfar».
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Inspirándonos en los grandes
Tras trabajar con leyendas como Arsène Wenger y Massimiliano Allegri, se espera que Ramsey aporte gran experiencia al equipo de la Championship.
«Llevo años preparándome para este momento», afirmó Ramsey. «He jugado a las órdenes de algunos de los mejores entrenadores y he afrontado situaciones de alta presión. Quiero transmitir a este talentoso grupo de jugadores una cultura de exigencia, profesionalidad y ética de trabajo».
Grandes expectativas por parte del consejo de administración
Según informes, la directiva del Oxford United quedó impresionada por la visión de Ramsey durante un riguroso proceso de entrevistas. El presidente, Dusan Bogdanovic, destacó que la motivación del excentrocampista coincide con los objetivos a largo plazo del club.
«Desde el primer encuentro con Aaron vimos que sus ambiciones coinciden con las del club», afirmó Bogdanovic. «El proceso fue riguroso, porque la decisión era clave».
«Queríamos un líder que nos guiara en esta nueva etapa y Aaron nos ha impresionado en cada fase; estamos convencidos de que es la persona adecuada para llevar adelante al club».
Preparación para la nueva campaña
Ramsey, retirado a los 35 años tras jugar y entrenar de forma interina al Cardiff City, su club de infancia, asume el cargo al regreso de la plantilla para la pretemporada. El director de operaciones futbolísticas, Ed Waldron, confirmó que el club usará las próximas semanas para reforzar el plantel según el plan táctico del nuevo técnico.
Waldron añadió: «La pasión y determinación de Aaron para triunfar son evidentes. Sus ideas futbolísticas coinciden con las nuestras, por lo que es el técnico adecuado en el momento adecuado. Este es un periodo clave para el club, con la pretemporada a punto de comenzar y el trabajo en la plantilla».