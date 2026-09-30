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El exilio de tres décadas de Guernsey termina cuando la estrella del Bournemouth Alex Scott debuta con Inglaterra en una victoria ante Chequia
Una noche histórica para la estrella de Guernsey
Scott cumplió una ambición de toda la vida el martes por la noche al sumar su primera internacionalidad absoluta con Inglaterra durante un partido de la Nations League contra Chequia. El jugador de 23 años, nacido en Guernsey, hizo historia al convertirse en el primer futbolista masculino de las Islas del Canal en representar a Inglaterra desde que el legendario mediapunta del Southampton Matt Le Tissier lo hiciera por última vez en 1997. Fue una noche importante tanto para el jugador como para su región de origen, ya que saltó al campo para confirmar su meteórico ascenso a través de la pirámide del fútbol inglés.
Inglaterra ya tenía el partido bajo control cuando Scott entró en juego. Después de una primera parte sin goles, Anthony Gordon abrió el marcador de cabeza apenas dos minutos después de la reanudación, y el capitán Harry Kane amplió la ventaja en el minuto 69. Casi inmediatamente después del segundo gol, el seleccionador interino Lee Carsley recurrió al banquillo y le dio a Scott su debut al hacerle entrar en el minuto 70 en sustitución de Elliott Anderson para cerrar la victoria por 2-0 ante una afición local exultante.
- AFP
Reflexionando sobre el salto internacional
En declaraciones a ITV Sport, Scott no tardó en reconocer la importancia del logro y el crecimiento personal necesario para llegar a este nivel. Admitió que sus experiencias previas con la selección absoluta le proporcionaron la base necesaria para este momento. El centrocampista ha sido un habitual en las categorías inferiores de Inglaterra, pero el salto al primer equipo representa la culminación de años de dedicación desde sus primeros días en la academia del Bristol City. «He aprendido mucho, sin duda. Creo que en mi primera concentración, el pasado noviembre, probablemente no estaba listo para jugar», explicó Scott.
El jugador del Bournemouth expresó un enorme orgullo por haber alcanzado un objetivo que muchos jóvenes de las Islas del Canal suelen considerar inalcanzable debido a su aislamiento geográfico de los principales núcleos del continente. «Obviamente, estoy muy feliz. Es algo con lo que sueñas de niño y, cuando eres joven, en realidad nunca piensas que vaya a hacerse realidad, así que ha habido mucho trabajo duro detrás de ello», añadió.
La evolución de un talento de la Premier League
A pesar de haber tenido que esperar su oportunidad sobre el terreno de juego, Scott insistió en que el tiempo que ha pasado entrenándose junto a estrellas consolidadas como Kane y Jude Bellingham ha sido vital para su comprensión táctica. Consideró su etapa en la periferia de la plantilla como un aprendizaje necesario. «Formar parte de la plantilla y estar en el equipo... es un honor enorme», dijo Scott.
El centrocampista cree que ha madurado significativamente en los últimos doce meses, tanto en términos de rendimiento físico como de fortaleza mental. Al reflexionar sobre su transición de promesa a internacional absoluto, señaló el verano como el punto de inflexión para su confianza. «Sentí que fue un paso enorme para mí, pero he aprendido mucho sobre el terreno de juego, fuera de él, en los entrenamientos, y en verano me sentí más preparado», apuntó.
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Con la vista puesta en un futuro brillante
Con su primera internacionalidad ya conseguida, Scott quiere más oportunidades con el actual cuerpo técnico de Inglaterra. Atribuye al ambiente creado en St George’s Park el haberle ayudado a sentirse lo bastante cómodo como para rendir al máximo nivel. Después de haberse consolidado como un habitual de la Premier League en el Vitality Stadium, Scott buscará ahora convertirse en un fijo en la selección de Inglaterra mientras el equipo se prepara para futuros torneos.
«Sin duda, ahora estoy preparado. Ha sido fruto de mucho trabajo, y estoy muy agradecido al cuerpo técnico y al entrenador por haberme puesto», concluyó.
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