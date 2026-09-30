Scott cumplió una ambición de toda la vida el martes por la noche al sumar su primera internacionalidad absoluta con Inglaterra durante un partido de la Nations League contra Chequia. El jugador de 23 años, nacido en Guernsey, hizo historia al convertirse en el primer futbolista masculino de las Islas del Canal en representar a Inglaterra desde que el legendario mediapunta del Southampton Matt Le Tissier lo hiciera por última vez en 1997. Fue una noche importante tanto para el jugador como para su región de origen, ya que saltó al campo para confirmar su meteórico ascenso a través de la pirámide del fútbol inglés.

Inglaterra ya tenía el partido bajo control cuando Scott entró en juego. Después de una primera parte sin goles, Anthony Gordon abrió el marcador de cabeza apenas dos minutos después de la reanudación, y el capitán Harry Kane amplió la ventaja en el minuto 69. Casi inmediatamente después del segundo gol, el seleccionador interino Lee Carsley recurrió al banquillo y le dio a Scott su debut al hacerle entrar en el minuto 70 en sustitución de Elliott Anderson para cerrar la victoria por 2-0 ante una afición local exultante.