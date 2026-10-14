El estremecedor incidente empaña el inicio de la nueva etapa de Gulacsi en España, después de que fichara por el Villarreal en agosto tras 11 años como titular en el club alemán RB Leipzig. Durante su etapa en Sajonia, el internacional húngaro, que disputó 58 partidos con su selección antes de retirarse de ella en el verano de 2025, jugó más de 350 partidos oficiales. Antes de triunfar en la Bundesliga, pasó seis años en las filas del Liverpool a partir de 2007 sin llegar a jugar con el primer equipo, con cesiones al Hereford United, al Tranmere Rovers y al Hull City.