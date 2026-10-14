ZUMA Press Wire
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El exguardameta del Liverpool Peter Gulacsi, obligado a perderse un partido de la Champions League tras ser amenazado a punta de pistola
Un veterano húngaro vive una experiencia aterradora
El portero de 36 años tuvo que salir de la convocatoria del Submarino Amarillo para el partido de Champions League del martes tras un robo a mano armada en su domicilio. Según informó The Associated Press, cuatro asaltantes encapuchados y armados con pistolas irrumpieron en su residencia de lujo en Puzol, al norte de Valencia, mientras el guardameta se encontraba dentro con su esposa, Diana Vigh, y sus hijos. Antes del inicio del partido, el club anunció que Gulacsi no estaba disponible «por motivos personales», y Luiz Junior ocupó su lugar en la portería.
- PsnewZ
Intrusos enmascarados ponen en el punto de mira una finca de lujo
La aterradora experiencia duró alrededor de una hora el martes por la mañana. Gulacsi fue obligado a punta de pistola a entregar objetos de valor guardados en una caja fuerte cerrada con llave. Afortunadamente, ningún miembro de su familia sufrió lesiones físicas, aunque el portero quedó muy conmocionado antes de que la banda huyera del lugar en dos coches de lujo. La policía local ha abierto una investigación para localizar a los sospechosos, que siguen en paradero desconocido, mientras las autoridades calculan el valor total de los bienes robados.
Un portero experimentado sufre un inicio turbulento
El estremecedor incidente empaña el inicio de la nueva etapa de Gulacsi en España, después de que fichara por el Villarreal en agosto tras 11 años como titular en el club alemán RB Leipzig. Durante su etapa en Sajonia, el internacional húngaro, que disputó 58 partidos con su selección antes de retirarse de ella en el verano de 2025, jugó más de 350 partidos oficiales. Antes de triunfar en la Bundesliga, pasó seis años en las filas del Liverpool a partir de 2007 sin llegar a jugar con el primer equipo, con cesiones al Hereford United, al Tranmere Rovers y al Hull City.
- ANP
Un triunfo histórico pone fin a la sequía europea
Pese a la ausencia de Gulacsi, el Villarreal logró una convincente victoria por 3-1 ante el Nápoles en el Estadio de la Cerámica para poner fin a una racha de 12 partidos sin ganar en la Champions League. Esa primera victoria continental desde abril de 2022 puso fin de forma contundente a la peor racha sin ganar de la historia del club en la Copa de Europa. La prioridad inmediata del club es apoyar la recuperación psicológica del portero mientras espera novedades sobre la investigación policial antes de que vuelva a jugar en la competición nacional.
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