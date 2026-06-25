Según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, el exguardameta de la selección suiza podría fichar por el FC Brujas.
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El exguardameta del Bayern, Yann Sommer, podría dejar el Inter de Milán para fichar por otro equipo de forma inesperada
Al parecer, Sommer ya visitó el club para conocerlo. El portero de 37 años quiere fichar por el equipo que ha ganado 20 ligas.
El club se muestra optimista, aunque aún hay obstáculos: Brujas solo ofrecería un año de contrato, mientras que el portero busca dos.
Su contrato con el Inter de Milán vence el 30 de junio, por lo que el Brujas podría ficharlo gratis. En el club belga reemplazaría a Simon Mignolet, retirado desde primavera.
Sommer estuvo medio año bajo contrato con el FC Bayern
Sommer se formó en las categorías inferiores del FC Basilea y, en 2014, fichó por el Borussia Mönchengladbach, donde defendió la portería durante nueve años.
En 2017 fichó por el Bayern Múnich para sustituir a Manuel Neuer, lesionado, pero se marchó tras medio curso.
En 2023 fichó por el Inter de Milán, donde se consolidó como titular durante las últimas tres temporadas, aunque las críticas hacia él han crecido recientemente.
El club desea renovarlo, pero lo ve como segundo portero, por detrás de Josep Martínez, lo que podría llevar a su despedida.