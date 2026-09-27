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El exestrella del Real Madrid analiza la complicada situación de Vinicius y advierte a Mourinho

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Vinicius Junior
Endrick
J. Mourinho
España
Brasil
Portugal

Mensaje de apoyo para Endrick

El exastro brasileño Sávio, jugador del Real Madrid, comentó la difícil situación que atraviesa actualmente su compatriota Vinicius Junior, y también dio su opinión sobre las opciones del conjunto merengue de competir por LaLiga.

Sávio regresó a Madrid tras 4 años de ausencia desde su última visita a la capital española, por lo que el diario Marca mantuvo con él una extensa entrevista, en la que habló de sus recuerdos con el equipo y la ciudad, de los problemas del fútbol brasileño y de sus principales estrellas desde su punto de vista.

  • ¿Vinicius? El asunto es muy complicado

    En relación con Vinicius, Sávio comentó: "Es muy complicado, porque lo observo desde Brasil y no sigo los entrenamientos a diario ni todo lo que ocurre. Está atravesando un momento más difícil que cualquier otro que haya vivido aquí. Pero esto es algo normal. Todos los futbolistas pasan por buenos momentos y por otros peores. Es parte del juego".

    Sobre lo que debe hacer la estrella del Real Madrid para salir de su mal momento, declaró: "Tiene que estar muy concentrado mentalmente y superar esta etapa. Es un talento. Es un chico al que quiero mucho. Siempre lo decía cuando me preguntaban por él antes, cuando llegó aquí. Muchos decían que tenía grandes dificultades para rematar y para pasar el balón..., y yo respondía: bueno, tranquilos. No os preocupéis. Es muy joven".

    Y añadió: "Es un chico que pasó prácticamente de los equipos juveniles al primer equipo del Flamengo. Había que tener un poco de paciencia y cautela. Ganó confianza en sí mismo y escribió una historia en el club. Ahora, por supuesto, no está pasando por su mejor momento, pero superará esta etapa porque tiene el talento y la capacidad. Debemos esperar".

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  • Real Madrid y Endrick: la situación es inestable

    Sobre la situación del Real Madrid, que ha encajado dos derrotas en LaLiga, dijo Sávio, campeón con el Real Madrid de 3 títulos de la Liga de Campeones de Europa: "Yo lo sigo desde Brasil. La situación es inestable, pero espero que Mourinho tenga la experiencia suficiente para salvar al equipo. Soy aficionado del Flamengo y del Real Madrid, y siempre estoy aquí en Brasil enviando mi energía positiva".

    Al preguntarle si hay tiempo suficiente para que el Real Madrid se recupere, respondió: "Sí, eso creo. El equipo tiene las capacidades y el tiempo suficiente", y luego advirtió: "Pero no se pueden dejar las cosas así durante mucho tiempo".

    Y añadió: "Por supuesto que hay jugadores muy importantes, jugadores muy talentosos. Deben adaptarse, y veremos qué sucede".

    También dio su opinión sobre Endrick, explicando: "En Brasil era muy talentoso. En el Palmeiras, me llamó la atención por su rendimiento a una edad temprana. Pero, por supuesto, ahora está en un equipo diferente, y muy grande, por lo que está bajo mucha presión, y todavía es joven", señalando que necesita algo fundamental: "paciencia", para sacar todo lo que tiene.

    Y concluyó: "Creo que tiene un gran talento que aún no ha sido aprovechado, y espero que brille en el Real Madrid porque lo conozco, lo vi en Brasil y tiene un potencial enorme".

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