Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El exentrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, consigue un nuevo trabajo en el fútbol y visita Anfield para su primer gran reto

A. Postecoglou
Liga de Campeones
Tottenham
Premier League
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool

El exentrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, ha regresado al fútbol con un prestigioso cargo en la UEFA. El técnico de 60 años acudió a Anfield para su primera tarea: analizar la eliminación del Liverpool a manos del PSG en la Liga de Campeones. Junto a Gareth Southgate y Ole Gunnar Solskjaer en un panel táctico de élite, su informe de debut ofreció una perspectiva única sobre las dificultades tácticas de los Reds bajo Arne Slot.

  • Postecoglou vuelve a la élite con la UEFA

    Postecoglou ha vuelto al primer plano del fútbol como observador técnico de la UEFA. El exentrenador del Tottenham y el Nottingham Forest, alejado de los banquillos desde finales de 2025, asume un cargo analítico de alto nivel para ayudar al organismo rector del fútbol europeo a identificar tendencias tácticas modernas.

    Comenzó sus funciones en enero de 2026, junto a expertos como Southgate, Roberto Martínez y Solskjaer, y desde la grada seguirá de cerca la Liga de Campeones y otras competiciones de élite.

    • Anuncios
  • Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Elogios tácticos para el motor del centro del campo del Liverpool

    En su primer encargo importante, Postecoglou regresó a Anfield, el estadio del club que animaba de niño. Debía analizar el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Liverpool y París Saint-Germain. Aunque los Reds perdieron 0-2, su informe técnico destacó aspectos positivos en defensa.

    En su análisis, Postecoglou señaló: «El Liverpool planteó: “Mantendremos nuestra formación, pero, dentro de ella, pasaremos a un marcaje individual una vez que se inicie la presión”». Sin embargo, el aspecto zonal implica que no marcaban a un rival concreto, sino al jugador que entraba en su zona».

  • El regreso a Anfield da que hablar entre los aficionados

    La presencia de Postecoglou en las gradas provocó revuelo en las redes de la afición del Liverpool. Su afinidad con el club y la presión sobre el entrenador Arne Slot llevaron a algunos a especular. Pero el organismo aclaró que su visita era profesional y parte de su labor en la UEFA.

    El informe del técnico de 60 años nutrirá la revisión técnica oficial de la UEFA de la temporada 2025-26, ofreciendo a los entrenadores europeos datos sobre cómo los mejores equipos adaptan sus estructuras en el fútbol de eliminatorias.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Postecoglou se plantea asumir funciones analíticas en la temporada 2025-26

    Con la Liga de Campeones en semifinales, se espera que Postecoglou visite otros grandes estadios europeos para terminar su análisis de la temporada. Su trabajo como observador técnico de la UEFA conecta el entrenamiento y el estudio académico del fútbol. Mientras tanto, el Liverpool lucha por acabar entre los cuatro primeros y volver a la competición que Postecoglou analiza.

Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY