El exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti firmará la renovación de su contrato con Brasil antes del Mundial
Un compromiso histórico con la Seleção
Informes procedentes de Sudamérica confirman que el técnico de 66 años ha llegado a un acuerdo verbal con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para prolongar su estancia hasta el torneo de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, con partidos de la fase de grupos en Uruguay, Argentina y Paraguay. Se espera que el acuerdo se firme oficialmente en los próximos días, consolidando una colaboración que rompió los moldes de la historia del fútbol brasileño cuando se convirtió en el primer entrenador extranjero en hacerse cargo del equipo en 60 años.
Según se informa, las condiciones del nuevo contrato reflejan su lucrativo paquete actual, con un salario de alrededor de 10 millones de euros al año, pero con mejores incentivos por rendimiento. Es fundamental destacar que el acuerdo mantiene las condiciones laborales flexibles que le atrajeron desde el Santiago Bernabéu, lo que permite al italiano dividir su tiempo entre su base en Río de Janeiro y su hogar familiar en Vancouver. Este compromiso ha sido fundamental para convencer a Ancelotti de dedicar el ocaso de su ilustre carrera al pentacampeón del mundo.
Estabilizar el barco tras un comienzo turbulento
Desde su llegada el año pasado, Ancelotti ha tenido la tarea de estabilizar un barco que se tambaleaba. Heredó una plantilla que languidecía en el cuarto puesto de la clasificación de la CONMEBOL para el Mundial y que había perdido la confianza tras la destitución de Dorival Junior. Aunque su balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en sus primeros ocho partidos sugiere que se trata de un trabajo en progreso y no de un dominio instantáneo, el «efecto Carletto» se ha dejado sentir con mayor intensidad en el vestuario.
El italiano ha logrado restaurar la armonía en una plantilla fracturada, aprovechando sus sólidas relaciones con los antiguos jugadores del Real Madrid Vinicius Jr, Rodrygo y Eder Militao. Su actitud tranquila ha sido un antídoto muy bienvenido contra el caos que se apoderó de la Selecao tras 2022, y, según se informa, los jugadores han expresado abiertamente su apoyo a su continuidad. La renovación supone un voto de confianza por parte de la directiva, que considera que los métodos de Ancelotti están dando sus frutos, aunque la transformación sobre el terreno de juego aún se encuentre en una fase inicial.
CBF prioriza la estabilidad a largo plazo
La decisión de renovar el contrato de Ancelotti antes de la Copa del Mundo de 2026 es una declaración de intenciones calculada por parte de la CBF. Históricamente, Brasil ha sido conocido por su cortoplacismo, despidiendo a menudo a los entrenadores inmediatamente después de un fracaso en la Copa del Mundo. Al retener a Ancelotti hasta 2030, la CBF está enviando un poderoso mensaje a los jugadores y al público: el proyecto es más grande que un solo verano.
Rodrigues lleva mucho tiempo considerando a Ancelotti no solo como un estratega, sino como una figura capaz de reformar la cultura de la selección nacional. La federación quiere evitar la incertidumbre que suele afectar al equipo después de un gran torneo, asegurándose de que la estructura técnica permanezca intacta independientemente de lo que ocurra en Norteamérica. Se trata de una medida audaz que da prioridad a la estabilidad y otorga a Ancelotti el mandato de construir una dinastía, en lugar de solo un equipo para un torneo.
Con la mirada puesta en Norteamérica
Con su futuro ahora asegurado, Ancelotti puede centrar toda su atención en el reto inmediato de la Copa del Mundo de 2026. Brasil ha programado dos amistosos de alto nivel contra Francia en Boston y Croacia en Orlando el próximo mes, partidos que servirán como prueba de fuego definitiva para sus sistemas tácticos antes de que comience el torneo en junio.
La presión para conseguir el sexto título mundial de Brasil, y el primero desde 2002, sigue siendo inmensa. Sin embargo, la perspectiva del torneo de 2030 ofrece un tentador objetivo a largo plazo. Si cumple su nuevo contrato, Ancelotti llevaría a Brasil a la Copa del Mundo del centenario, lo que podría consolidar su legado como el mejor fichaje extranjero de la historia del fútbol sudamericano. Por ahora, la atención se centra en Estados Unidos, México y Canadá, donde Ancelotti buscará añadir el único trofeo importante que le falta en su palmarés.
