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El exentrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, podría regresar de forma inesperada a los banquillos del fútbol inglés
Solskjaer, candidato para el puesto vacante en Portman Road
Según la BBC, el Ipswich Town quiere fichar a Solskjaer de cara a su regreso a la máxima categoría. El técnico noruego, sin equipo desde que dejó el Besiktas el verano pasado, desea un nuevo reto en Inglaterra. Ya dirigió a los Red Devils durante tres años y los llevó al segundo puesto en la temporada 2020-21.
La conexión cobra relevancia tras la salida de Kieran McKenna, quien semanas después del ascenso confirmó su partida. McKenna fue asistente de Solskjaer en el United, lo que vincula al héroe que se va con el posible sucesor.
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O'Neil también entra en liza
Aunque Solskjaer acapara titulares, no es el único candidato del Ipswich. Gary O'Neil, actual técnico del Estrasburgo, también es valorado. O'Neil se ha ganado una sólida reputación en Bournemouth y Wolverhampton y ya trabaja con el director ejecutivo del Ipswich, Mark Ashton, desde su etapa en Bristol City.
El club francés quiere retenerlo, pero la oportunidad de regresar a la Premier con el Ipswich podría ser irrechazable. La directiva busca un técnico que mantenga el impulso reciente.
La búsqueda del sucesor de McKenna
La marcha de McKenna de Portman Road es un golpe para los aficionados, que confiaban en su liderazgo para volver a la máxima categoría. El técnico, de 40 años, ha renunciado pese a sus logros. Se le vinculaba con el Fulham, pero él asegura que se va para recargar energías.
En su despedida afirmó: «Creo que es el momento adecuado para dar un paso al lado. Lo hago con gran orgullo por el increíble progreso que hemos logrado y con mucha esperanza y optimismo por el futuro del club». Su marcha deja un vacío significativo, pues fue el artífice de la salida del equipo de la League One y su regreso a la máxima categoría.
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El camino de Solskjaer de vuelta a la cima
Para Solskjaer, este cargo es una gran oportunidad para demostrar su valía lejos del intenso escrutinio del Manchester United. Tras dejar a los «Red Devils» en 2021, se tomó un descanso antes de su breve paso por Turquía. Curiosamente, se le consideró para volver a Old Trafford la temporada pasada, pero finalmente se le descartó en favor de Michael Carrick, ya que el club buscaba un nuevo rumbo.
El Ipswich, que con McKenna logró dos ascensos consecutivos desde la tercera división hasta la Premier League, presenta un desafío muy distinto y las expectativas son altas. Tanto si Solskjaer como O’Neil asumen el cargo, heredarán un plantel acostumbrado a ganar bajo presión.