El exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, «no disfruta» de su cargo en el Red Bull y podría MARCHARSE este verano
El rápido desmoronamiento del gran plan
Klopp asumió su cargo como director global de fútbol de Red Bull el 1 de enero de 2025, aprovechando el impulso de su legendaria etapa en Anfield. Sin embargo, tras solo catorce meses en el cargo, la luna de miel ha llegado a su fin. El diario austriaco Salzburger Nachrichten ha publicado recientemente que existen importantes fricciones entre los ejecutivos del conglomerado de bebidas energéticas y el técnico alemán de 58 años.
Se dice que el principal catalizador de este deterioro de la relación es el bajo rendimiento de los clubes insignia de la marca. El RB Leipzig languidece actualmente en el quinto puesto de la Bundesliga, a una distancia abrumadora de 19 puntos del Bayern de Múnich. Esta dificultad en la liga nacional es alarmante, dado su calendario más ligero tras su ausencia de las competiciones europeas. Además, Klopp ha sido objeto de duras críticas por orquestar el nombramiento del entrenador Ole Werner. La situación es igualmente sombría en Austria, donde el RB Salzburgo sufrió una eliminación sin ceremonias durante la fase de grupos de la Europa League, agravada por una inquietante falta de continuidad en la dirección técnica atribuida directamente a la supervisión de Klopp.
Los ejecutivos se apresuran a mantener una postura unánime.
A pesar de las crecientes pruebas de la agitación entre bastidores, la jerarquía corporativa de Red Bull ha intentado calmar la tormenta mediática. Consciente del daño que una ruptura prematura podría causar a la marca, el presidente de Red Bull, Oliver Mintzlaff, acabó por abordar los rumores que circulaban. En una firme defensa del régimen actual, Mintzlaff declaró: «Es completamente absurdo e infundado. Estamos satisfechos con el trabajo de Jurgen Klopp».
Sin embargo, esta muestra pública de confianza contradice en gran medida la cruda realidad que se vive en el campo. Klopp fue contratado específicamente para mejorar la cartera deportiva, aportando una mentalidad ganadora que permitiera tanto al Leipzig como al Salzburgo convertirse en equipos capaces de ganar títulos. Con dos tercios de la actual campaña concluidos, el incumplimiento de estas elevadas expectativas estratégicas ha supuesto una enorme tensión en la dinámica de trabajo. El marcado contraste entre la retórica defensiva de Mintzlaff y la evidente insatisfacción detallada por los medios de comunicación locales revela una relación profundamente fracturada en el más alto nivel organizativo.
La desconexión parisina y el aislamiento estratégico
Los problemas estructurales que se extienden más allá de las fronteras alemanas y austriacas ilustran aún más por qué esta asociación podría estar llegando a su fin. La reciente adquisición por parte de Red Bull de una participación minoritaria en el Paris FC junto con la familia Arnault se suponía que iba a ser una vía para que Klopp ejerciera su amplia influencia. Aunque el exentrenador del Borussia Dortmund ha sido un espectador habitual de los partidos del recién ascendido equipo de la Ligue 1, su participación real en las decisiones estratégicas vitales ha sido sorprendentemente mínima.
La semana pasada, la salida del entrenador del Paris FC, Stephane Gilli, puso de manifiesto esta desconexión. En lugar de aprovechar su formidable red de contactos para instalar a un estratega alineado con la filosofía de alta presión sinónimo de la marca, Klopp se mantuvo al margen, como revela un nuevo informe de L'Equipe. En particular, no defendió a los antiguos empleados de Red Bull Marco Rose o Adi Hutter, que estaban disponibles. En su lugar, el club parisino nombró a Antoine Kombouaré, cuyo perfil táctico no encaja con la metodología establecida por Red Bull.
El carrusel directivo y la sombra de Glasner
A medida que se acerca el parón estival, la rescisión anticipada de este contrato parece cada vez más inevitable. Según L'Equipe, el problema fundamental es que Klopp «no disfruta» con sus responsabilidades administrativas generales y echa mucho de menos la emoción diaria de la preparación táctica. A medida que pasan los meses, su deseo de volver a la primera línea se intensifica, justo cuando se cumplen veinte meses desde su emotiva salida de Merseyside. El próximo mercado de fichajes de verano supone un punto de inflexión natural, que podría permitir a Klopp buscar un banquillo de élite adecuado.
Para Red Bull, la atención podría centrarse en la planificación de la sucesión para garantizar que su infraestructura deportiva no se quede sin rumbo antes de una pretemporada crucial. El candidato más destacado es Oliver Glasner, que estará disponible en verano. El actual entrenador del Crystal Palace posee el pedigrí táctico, la filosofía de presión y la experiencia en la Bundesliga necesarios para supervisar la red.
