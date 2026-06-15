El exentrenador del Lens, Pierre Sage, firma un contrato de tres años con el Crystal Palace para sustituir a Oliver Glasner

El Crystal Palace ha nombrado entrenador a Sage, ex técnico del Lens, con un contrato de tres años. El técnico de 47 años ya tiene permiso de trabajo y se incorporará el 6 de julio, antes del regreso del plantel a la pretemporada.

Ya tiene el permiso de trabajo y empezará el 6 de julio, antes del regreso del plantel el 10. Con experiencia como director técnico y ojeador, ahora pondrá a prueba su tino táctico en la Premier League.



