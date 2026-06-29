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El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, regresará pronto a los banquillos de la Ligue 1, ya que se ha fijado la fecha de su presentación
Rosenior vuelve a Francia
Rosenior está cerca de regresar al banquillo del Paris FC de la Ligue 1, aunque su presentación se ha retrasado hasta el 9 de julio, según L'Équipe.
El técnico inglés, ya conocido en Francia tras su paso por el Estrasburgo antes de saltar a la Premier, sustituirá a Antoine Kombouaré en el Stade Jean-Bouin mientras el club busca un nuevo rumbo tras una temporada estable en la máxima categoría.
- AFP
Se acabó la aventura de Kombouaré
Kombouaré, quien asumió el equipo el 22 de febrero, podría marcharse pese a haberlo llevado al undécimo puesto. El exentrenador del París Saint-Germain y del Nantes evitó el descenso, terminando 12 puntos por encima del play-off, pero las tensiones con la directiva han crecido.
Su contrato vence en 2027, pero las negociaciones para renovarlo y subir su salario se han estancado. La propiedad, frustrada con su enfoque, podría abrir la puerta a Rosenior para afianzar la posición del equipo en la zona media.
Exigencias para una nueva era
El retraso en el nombramiento de Rosenior se debe a exigencias logísticas. El técnico, nacido en Wandsworth, pide una amplia reestructuración del cuerpo técnico para incorporar un equipo de seis u ocho personas que respalde su visión para el club.
El club ha aplazado el inicio de la pretemporada al 9 de julio para que la familia Arnault, principales accionistas, cierre los compromisos económicos que respaldarán estos cambios.
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Buscando redención tras su etapa en el Chelsea.
Rosenior llega a París para recuperar su reputación tras salir de Stamford Bridge. Estuvo en el Chelsea solo 106 días antes de ser destituido el 22 de abril, cuando el equipo era séptimo. Perdió cinco partidos seguidos de liga sin marcar, la peor racha del club sin victorias ni goles desde 1912.