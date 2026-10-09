El entrenador Quique Setién no oculta que su etapa en el Barcelona fue una de las más difíciles de su trayectoria profesional.
El diario Sport publicó las declaraciones de Quique Setién durante una extensa entrevista en el podcast «El que marca gana».
Setién afirmó que nunca pudo mostrarse tal y como es realmente en el Barcelona, ni trasladar la naturaleza de las relaciones personales y profesionales que había construido en sus experiencias anteriores al vestuario del conjunto catalán.
Y añadió: «No fui yo mismo en el Barcelona, o no pude o no supe cómo hacerlo. Esa es la respuesta. No fui yo mismo porque yo no soy así. Tenía una personalidad determinada, y cuando miro mis fotos de aquella época no me reconozco».
Y continuó: «Venía del Real Betis, y es cierto que me marché del club entre muchas peticiones de mi salida, pero el día a día dentro del vestuario era excepcional».
Aseguró que no pudo disfrutar de su etapa en el Barcelona tanto como habría deseado, y que la pandemia de coronavirus complicó aún más las cosas. Pese a todo lo ocurrido, Quique Setién afirmó que nunca se arrepintió de haber aceptado la oferta del Barcelona.
Setién explicó que le confesó personalmente a Lionel Messi, durante su estancia en el Barcelona, cuánto había disfrutado viéndole jugar a lo largo de buena parte de su carrera.
El técnico cántabro dijo: «Una vez le dije a Messi: he pasado 14 años de mi vida esperando la fecha de los partidos del Barcelona para poder verte jugar».