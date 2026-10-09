Setién reveló uno de los detalles más sorprendentes sobre las circunstancias que rodearon su llegada al Barcelona, explicando que estuvo a punto de incorporarse a un club egipcio apenas unos días antes de alcanzar el acuerdo con la entidad catalana.

El entrenador estaba sin club en aquel momento, después de haber superado un problema de salud que le obligó a rechazar varias ofertas durante los meses anteriores. En esas circunstancias, recibió una oferta de un empresario interesado en comprar uno de los clubes de Egipto.

Setién recordó: «Me ofreció una cantidad de dinero enorme».

La oferta le convenció hasta tal punto que ya empezó a organizar el viaje a Egipto junto a su cuerpo técnico.

Explicó: «Ya me iba, porque aquello ocurrió justo después de salir del problema de salud que había pasado, y me pareció una oportunidad estupenda para volver a entrenar».

Y añadió: «Llamé a los miembros de mi cuerpo técnico y llamé a casa para decirles que nos íbamos a Egipto unos meses, hasta el final de la temporada. El equipo iba octavo o séptimo, y teníamos que clasificarnos para la Liga de Campeones de África. Y me dije: bueno, 5 meses en Egipto con uno de esos equipos será una experiencia especial».

Agregó: «Ya teníamos un avión preparado, un avión privado alquilado para viajar hasta allí. Ya habíamos firmado, no el contrato definitivo, pero el contrato ya estaba preparado y redactado por completo».

Sin embargo, todo se vino abajo después de que el empresario decidiera no comprar el club, tras descubrir problemas durante el proceso de auditoría y revisión. Al mismo tiempo, las personas que asesoraban a Quique Setién insistían en que no viajara a Egipto, por la posibilidad de que consiguiera la oportunidad de entrenar al Barcelona.

Explicó: «Me llamaban y me decían: no vayas a Egipto, porque podrías firmar un contrato con el Barcelona. Y yo les respondía: pero ¿cómo voy a firmar por el Barcelona? ¿Qué he hecho yo para entrenar al Barcelona?».

Quique Setién no se tomaba en serio esa posibilidad, pues se inclinaba por aceptar la aventura egipcia, convencido de que era una oportunidad para regresar a los banquillos. Pero después de que la operación se frustrara, los acontecimientos se precipitaron.

Dijo: «Tres días después, me llamaron y me dijeron: prepárate y coge el avión, porque esta tarde vas a firmar un contrato con el Barcelona. Entonces me fui a Barcelona y firmé por el club».

Y añadió: «Cuando firmas por el Barcelona y llegas allí, descubres que es el único sitio donde no tienes que hacer nada».

Explicó que la razón es sencilla: los jugadores del Barcelona llevaban años acostumbrados a trabajar según unos principios de juego determinados.