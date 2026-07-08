El exentrenador del Al-Nassr exime de culpa a Cristiano Ronaldo por la eliminación de Portugal del Mundial, mientras el «mejor de todos los tiempos», a sus 41 años, tropieza en su «último baile»

Luis Castro, exentrenador del Al-Nassr que trabajó con Ronaldo en Arabia Saudí, rechaza culpar al delantero de la eliminación de Portugal. Tras la derrota 1-0 ante España en octavos, insiste en que el fracaso fue colectivo.

En declaraciones al periódico saudí Arriyadiyah, Castro afirmó: «No evalúo a los jugadores individualmente; el valor de un equipo reside en el grupo en su conjunto. Fue Portugal quien perdió, no un jugador concreto». Esta defensa llega cuando el jugador de 41 años afronta un intenso escrutinio, pues algunos consideran que su presencia lastra al equipo de Roberto Martínez.