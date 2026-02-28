McKennie se incorporó a la Juventus en 2020 tras un traspaso gratuito desde el equipo alemán, pero le costó dejar huella en Turín. El internacional estadounidense había estado entrando y saliendo del equipo durante la mayor parte de su estancia en Italia y sufrió una terrible temporada cedido en el Leeds en 2023. Cuando la etapa de McKennie en Yorkshire terminó con el descenso de la Premier League y su expulsión total del equipo, parecía que su carrera en el fútbol de alto nivel pendía de un hilo.

Regresó a Italia y a un Juventus en apuros, donde se ha transformado a sí mismo y a su carrera. El versátil jugador ha estado dispuesto a jugar en múltiples posiciones, incluida la de lateral, y recientemente ha encontrado su lugar como número nueve. Puede que McKennie no sea del mismo calibre que Alessandro Del Piero, Michel Platini o Roberto Baggio, pero ha realizado importantes contribuciones con Jonathan David fuera de juego.

El jugador de 27 años, que lleva cuatro goles y cinco asistencias en la Serie A, probablemente será recompensado por su buen estado de forma con un nuevo contrato millonario. La noticia no fue una sorpresa para su antiguo seleccionador, que insistió en que McKennie es un gran jugador.