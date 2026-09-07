El ejecutivo brasileño ha dejado oficialmente el Nottingham Forest poco más de un año después de incorporarse al club como director global de fútbol para liderar su ambicioso proyecto multiclub, según The Athletic. El hombre de 48 años llevaba meses apartado de hecho, ya que no asistía a un partido desde febrero ni había pisado el City Ground o la instalación de entrenamiento desde principios de marzo, cuando surgieron por primera vez informaciones sobre su inminente salida.

El Forest no tiene previsto contratar a un sustituto directo para Edu ni anunciar oficialmente su salida, ya que el director de fútbol George Syrianos ya ha asumido responsabilidades ampliadas tras el apartamiento del brasileño. El ascenso de Syrianos a un papel más destacado también ayuda a cubrir el vacío operativo que dejó Ross Wilson cuando se marchó al Newcastle United en octubre del año pasado.