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El exdelantero del Southampton Dusan Tadic confirma su sensacional regreso a la selección de Serbia tras dos años retirado de la selección nacional
Un regreso legendario a la escena internacional
La selección de Serbia se dispone a recuperar a su figura más experimentada, ya que Tadic ha confirmado que está listo para volver a enfundarse la camiseta nacional. El jugador de 37 años, que puso fin a su carrera internacional tras la Eurocopa 2024, admitió que la llamada de representar a su país era demasiado fuerte como para seguir ignorándola. El mediapunta desveló su decisión poco después de la dura derrota del NEC por 5-0 ante la Juventus, desviando el foco de una decepción doméstica hacia un importante impulso internacional para su país. Tadic, que es el jugador con más partidos de la historia de Serbia, con 111 internacionalidades, aportará liderazgo inmediato a un equipo
Tadic dejó claras sus motivaciones para regresar, subrayando un sentido del deber y la alegría que encuentra al representar al pueblo serbio. "Ahora quiero ayudar a mi país de nuevo. Siento la necesidad de volver a disfrutar jugando para la nación. Siempre da una sensación de orgullo. Pronto me veréis jugando en el partido contra Países Bajos", dijo Tadic a Ziggo Sport.
- AFP
El camino de vuelta por los Países Bajos
El camino hacia este regreso estuvo marcado por la insistencia de la Federación Serbia y por la vuelta de Tadic a Europa. El excapitán del Ajax explicó que la federación había estado en contacto constante con él desde su retirada inicial. Su anterior etapa en Arabia Saudí también supuso una barrera logística que impidió un regreso más temprano a la selección. Su fichaje por el NEC Nijmegen en la Eredivisie ha cambiado el panorama para el creativo centrocampista. Volver a estar en el ritmo del fútbol europeo ha revitalizado su condición física y su ambición.
"Cuando lo había dejado, la federación me llamó varias veces para que volviera. En aquel momento, todavía no estaba preparado físicamente para ello. Cuando jugaba allí (Arabia Saudí), la distancia era demasiado grande como para estar yendo y viniendo constantemente", reveló.
Errores tácticos contra la Juventus
El NEC sufrió una brutal derrota por 5-0 contra la Juventus en Turín, lo que dejó al descubierto graves fallos tácticos y problemas de comunicación en un gran escenario. Al reflexionar con dureza sobre un resultado tan desigual, Tadic hizo una crítica sincera del colapso defensivo de su equipo. Subrayó que la plantilla no supo ayudarse mutuamente para mantener los espacios reducidos, lo que finalmente permitió al gigante italiano marcar con demasiada facilidad.
"Hoy deberíamos habernos ayudado unos a otros para mantener los espacios cerrados. Al final, hoy encajamos goles con demasiada facilidad. No era necesario. Nuestra comunicación no fue la que debía ser. Cuando estas cosas salen mal contra un equipo como la Juventus, pasas una noche muy dura. Cuando tuvimos el balón, muchas veces no tomamos buenas decisiones", explicó Tadic.
- AFP
Retos inmediatos en la Liga de Naciones
El momento del regreso de Tadic es crucial, ya que Serbia afronta un calendario exigente en el ciclo de la Liga de Naciones. No habrá margen para una integración lenta, con cuatro pruebas serias a la vuelta de la esquina. El equipo recibirá a Grecia en Belgrado el 24 de septiembre, antes de un duelo de alto nivel contra Países Bajos el 27 de septiembre. Después de esos partidos en casa, la selección serbia viajará para disputar dos encuentros fuera, incluido un desplazamiento a Múnich para enfrentarse a Alemania el 1 de octubre y un regreso a Países Bajos para jugar en Eindhoven el 4 de octubre.
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