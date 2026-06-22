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El exdelantero del Manchester United y el Mónaco, Anthony Martial, podría volver a la Ligue 1 tras rescindir su contrato con el Monterrey de la Liga MX
Una etapa de pesadilla en Norteamérica termina antes de lo previsto
El delantero francés, con contrato en Monterrey hasta 2027, acordó su salida tras una etapa decepcionante en la Liga MX.
Llegó en septiembre tras un breve paso por el AEK de Atenas, pero nunca se afianzó con los Rayados: marcó solo un gol y dio tres asistencias en 20 partidos, lo que lo convirtió en blanco de críticas.
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Martial presiona para volver a la Ligue 1
Martial busca regresar a la Ligue 1. Su entorno trabaja para encontrarle equipo, pero su salario y sus últimas cifras han frenado a varios clubes.
Según Foot Mercato, su nombre ya se ha propuesto a varios directores deportivos desde que se oficializó su rescisión en México. Sin embargo, sus altas pretensiones salariales y el descenso de sus estadísticas en las últimas temporadas han enfriado el interés de varios clubes.
Niza se perfila como un posible destino
De momento, el Niza es el único club que aún no ha descartado esta opción de mercado. Primero debe reducir plantilla y masa salarial. Todavía no se sabe si el Allianz Riviera será el escenario de su regreso.
Han pasado 11 años desde su sensacional marcha del Mónaco al Manchester United como uno de los delanteros más prometedores de Europa.
- AFP
La caída en desgracia de Martial
El ganador del Golden Boy 2015 se convirtió en el adolescente más caro del fútbol mundial al fichar por el Manchester United procedente del Mónaco por 36 millones de libras (48 millones de dólares) en 2015. Pasó nueve años en los Red Devils, disputó 317 partidos y marcó 90 goles. Se esperaba más de él en Inglaterra, pero poco a poco perdió protagonismo.
Eso lo llevó a una cesión al Sevilla en la temporada 2021-22 y, tras marcharse al AEK de Atenas como agente libre en 2024, pasó solo un año en Grecia antes de fichar por un club mexicano en septiembre de 2025.