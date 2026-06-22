El exdelantero del Manchester United y el Mónaco, Anthony Martial, podría volver a la Ligue 1 tras rescindir su contrato con el Monterrey de la Liga MX

El delantero francés, con contrato en Monterrey hasta 2027, acordó su salida tras una etapa decepcionante en la Liga MX.

Llegó en septiembre tras un breve paso por el AEK de Atenas, pero nunca se afianzó con los Rayados: marcó solo un gol y dio tres asistencias en 20 partidos, lo que lo convirtió en blanco de críticas.



