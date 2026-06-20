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El exdelantero del Chelsea y del Newcastle asume el cargo de director deportivo de un equipo de la Ligue 1
El Le Havre devuelve a Ba a sus raíces
El Le Havre ha nombrado director deportivo a Ba, exdelantero de Chelsea, Newcastle United y West Ham. A sus 41 años, sucede a Bodmer y supervisará las operaciones deportivas en el Stade Océane. Este regreso a su ciudad natal, donde creció antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol africano, llega tras su retiro en 2021.
El anuncio se hizo el viernes tras semanas de rumores. Retirado como jugador desde 2021, Ba se incorpora así a la gestión del club, que busca afianzarse en la Ligue 1.
El Le Havre da la bienvenida a Ba a casa
El Le Havre destacó en su comunicado el vínculo de Ba con la ciudad, dándole la bienvenida de nuevo al club y a la región donde creció.
«Es como volver a casa: Demba Ba pasó aquí su infancia y adolescencia, ¡y ahora regresa para instalarse en la Ciudad del Océano!», reza el comunicado oficial.
Con su experiencia y espíritu de constructor, Demba Ba se ha unido al Le Havre AC para ayudar al club a consolidarse en la Ligue 1. ¡Bienvenido, Demba!».
El éxito en Dunkerque le valió la oportunidad
Ba llega tras una exitosa etapa como directivo deportivo en el Dunkerque de la Ligue 2, donde destacó por sus fichajes y gestión de plantilla.
Como jugador, Ba jugó en Inglaterra y Turquía, lo que le dio experiencia en distintos entornos futbolísticos. El Le Havre confía en que su trayectoria le ayude a atraer talento y a cumplir las ambiciones del club en la Ligue 1.
- AFP
Nos espera un mercado de fichajes decisivo
La prioridad de Ba será preparar al Le Havre para la próxima ventana de fichajes. Deberá asegurar que la plantilla tenga la calidad y profundidad necesarias para competir en la máxima categoría del fútbol francés. Sustituir a Bodmer añade presión, pero el club confía en que siga construyendo sobre los cimientos existentes.