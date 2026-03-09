El exdelantero del Chelsea y del Inter Hernán Crespo, despedido por el Sao Paulo por «falta de armonía» a pesar de su buen comienzo en el Campeonato Brasileño

La segunda etapa de Crespo al frente del MorumBIS comenzó en julio de 2025, cuando regresó para estabilizar el barco tras la marcha de Luis Zubeldia. Aunque el año pasado logró alejar al club de una posible batalla por el descenso, su suerte en las competiciones eliminatorias fue mucho menos impresionante. Las decepcionantes eliminaciones en la Copa do Brasil ante el Athletico-PR, de segunda división, y en la Libertadores a manos del LDU Quito empañaron finalmente su mandato.

A pesar de estos reveses continentales, la temporada 2026 de la Brasileirao había comenzado con grandes promesas. El Tricolor había sumado 10 puntos de 12 posibles, una racha que normalmente garantiza una gran seguridad laboral al entrenador. Sin embargo, las fricciones internas resultaron demasiado grandes como para ignorarlas, lo que llevó al club a buscar un nuevo líder una semana después de su derrota por 2-1 ante el Palmeiras.

