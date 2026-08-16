Getty Images Sport
Traducido por
El exdelantero del Chelsea Michy Batshuayi, a punto de fichar por un club de la Saudi Pro League tras 10 apariciones con el Eintracht Frankfurt
Un nuevo capítulo en Oriente Próximo
La nómada carrera de Batshuayi se prepara para escribir su capítulo más reciente, ya que el delantero belga se dispone a cambiar el fútbol europeo por la riqueza de la Saudi Pro League. Después de haber pasado la última temporada y media en el Eintracht Frankfurt, se entiende que el ariete está en conversaciones avanzadas para unirse a un club aún sin nombre del estado del Golfo, según talkSPORT.
Este movimiento representaría el 11.º club de la carrera profesional de Batshuayi, reforzando aún más su reputación como uno de los trotamundos más prolíficos de la era moderna, tras haber pasado por algunas de las ligas más grandes del mundo.
El movimiento llega en un momento en el que a Batshuayi cada vez le ha resultado más difícil encontrar minutos en la Bundesliga. Desde que se unió al Eintracht Frankfurt en febrero del año pasado, solo sumó 10 apariciones entre todas las competiciones la temporada pasada, una cifra que quedó muy por debajo de las expectativas para un jugador de su pedigrí.
- Getty Images
Reflexionando sobre un legado complicado en el Chelsea
Batshuayi sigue siendo una figura que intriga a los aficionados del Chelsea, tras haber desempeñado un papel pequeño pero decisivo en el más reciente título de la Premier League conquistado por el club, en 2017. Durante su etapa en Stamford Bridge, marcó 25 goles en 77 apariciones, pero su relación con el entonces entrenador Antonio Conte fue, como es sabido, tensa.
A pesar de marcar el gol de la victoria contra el West Bromwich Albion para asegurar el título, Batshuayi sintió que nunca tuvo una oportunidad justa a las órdenes del técnico italiano, que prefirió utilizar otras opciones pese a haber prometido al belga un papel importante en su planteamiento táctico.
Hablando sobre su frustración con Conte en 2022, Batshuayi no se mordió la lengua y afirmó: «Conte se contradecía constantemente. Para empezar, con mi llegada. Me llamó y me explicó su proyecto. Quería que jugara en una delantera de dos junto a Diego Costa. ¿Me lo creí? Claro, porque Conte ha jugado con dos delanteros toda su carrera. Excepto en el Chelsea conmigo. No lo entiendo. La verdad es que me han engañado demasiadas veces».
Haciendo historia y afrontando la controversia en Turquía
Tras dejar por fin el Chelsea de forma permanente en 2022, Batshuayi encontró un segundo hogar en Turquía, aunque su recorrido allí fue de todo menos tranquilo. Inicialmente fichó por el Fenerbahce después de que un propuesto traspaso al Nottingham Forest se viniera abajo de forma sonada el último día del mercado.
Sin embargo, fue su posterior paso al Galatasaray en 2024 el que realmente conmocionó al mundo del fútbol. Al fichar por el vigente campeón, Batshuayi se convirtió en el primer jugador no turco de la historia en representar a los tres grandes rivales de Estambul, tras haber jugado anteriormente tanto en el Besiktas como en el Fenerbahce durante su carrera.
Su etapa en la Superliga turca estuvo marcada tanto por el éxito como por una importante convulsión. Aunque levantó la Copa de Turquía con el Fenerbahce, también se vio implicado en un altercado físico con un invasor del terreno de juego durante un caótico partido contra el Trabzonspor.
- AFP
Pedigrí internacional y el camino por delante
En la escena internacional, Batshuayi ha sido un servidor fiable para la «Generación Dorada» de Bélgica. Con 52 internacionalidades y 27 goles en su haber, actualmente ocupa el octavo puesto entre los máximos goleadores de la historia de la selección belga.
Sus contribuciones fueron vitales durante su campaña en el Mundial de 2018 en Rusia, donde Bélgica logró un tercer puesto. También participó en el Mundial de 2022 y en dos Eurocopas, demostrando su capacidad para rendir en los escenarios más grandes incluso cuando su carrera de clubes atravesó periodos de inestabilidad e incertidumbre.
Sin embargo, la carrera internacional de Batshuayi se ha estancado en los últimos años, y su última aparición con la selección llegó en un amistoso contra Inglaterra en Wembley en marzo de 2024. Ahora, con 32 años, el delantero parece estar priorizando un nuevo desafío mientras entra en el ocaso de su carrera.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias