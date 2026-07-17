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Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El exdelantero del Aston Villa, Jhon Durán, se dispone a dar un sorprendente salto a Europa mientras la pesadilla en el Al-Nassr llega a su fin

Fichajes
J. Duran
Al Nasr FC
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Primeira Liga
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Aston Villa
Premier League

Jhon Durán regresa al fútbol europeo: el Benfica negocia su cesión al Al-Nassr. El delantero colombiano de 22 años no se adaptó a Arabia Saudí tras su fichaje del Aston Villa, por lo que todas las partes facilitan su salida para la próxima temporada.

  • Duran está a punto de fichar por el Benfica

    El Benfica está cerca de cerrar el fichaje del delantero colombiano Durán, del Al-Nassr, según A Bola. El jugador, de 22 años, llegará cedido desde la Liga Profesional de Arabia Saudí. Para facilitar la operación, el Al-Nassr cofinanciará el traspaso y pagará la mayor parte de su alto salario.


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  • Al Nassr v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    La pesadilla saudí por fin llega a su fin

    Según el informe, Duran ha recibido esta semana luz verde del director general del Al-Nassr, José Semedo, para buscar un nuevo club y relanzar su carrera. El exdelantero del Aston Villa fichó por el Al-Nassr en enero de 2025 por 77 millones de euros, con un contrato de unos 20 millones de euros anuales hasta 2030. Sin embargo, su etapa en Arabia Saudí ha sido decepcionante, ya que solo ha disputado 18 partidos entre competiciones nacionales y continentales.

  • Se ha puesto fin a una etapa turbulenta en el ámbito crediticio

    Antes de fichar por el club portugués, el delantero —con 17 partidos con Colombia— fracasó en sus cesiones al Fenerbahçe y al Zenit. En Rusia, además, tuvo problemas disciplinarios que lo marginaron del primer equipo. Esa irregularidad le costó quedarse fuera de la lista de Colombia para el Mundial 2026.

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    Pruebas médicas programadas en Lisboa

    Duran llegará a Lisboa en los próximos días para someterse al reconocimiento médico y unirse a la plantilla de Marco Silva. El delantero se incorporará de inmediato a la pretemporada para adaptarse rápido al sistema táctico.

    Su incorporación se espera que potencie el ataque del Benfica, que se prepara para una exigente temporada en competiciones nacionales y en la fase de grupos de la Liga de Campeones.