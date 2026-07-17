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El exdelantero del Aston Villa, Jhon Durán, se dispone a dar un sorprendente salto a Europa mientras la pesadilla en el Al-Nassr llega a su fin
Duran está a punto de fichar por el Benfica
El Benfica está cerca de cerrar el fichaje del delantero colombiano Durán, del Al-Nassr, según A Bola. El jugador, de 22 años, llegará cedido desde la Liga Profesional de Arabia Saudí. Para facilitar la operación, el Al-Nassr cofinanciará el traspaso y pagará la mayor parte de su alto salario.
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La pesadilla saudí por fin llega a su fin
Según el informe, Duran ha recibido esta semana luz verde del director general del Al-Nassr, José Semedo, para buscar un nuevo club y relanzar su carrera. El exdelantero del Aston Villa fichó por el Al-Nassr en enero de 2025 por 77 millones de euros, con un contrato de unos 20 millones de euros anuales hasta 2030. Sin embargo, su etapa en Arabia Saudí ha sido decepcionante, ya que solo ha disputado 18 partidos entre competiciones nacionales y continentales.
Se ha puesto fin a una etapa turbulenta en el ámbito crediticio
Antes de fichar por el club portugués, el delantero —con 17 partidos con Colombia— fracasó en sus cesiones al Fenerbahçe y al Zenit. En Rusia, además, tuvo problemas disciplinarios que lo marginaron del primer equipo. Esa irregularidad le costó quedarse fuera de la lista de Colombia para el Mundial 2026.
- AFP
Pruebas médicas programadas en Lisboa
Duran llegará a Lisboa en los próximos días para someterse al reconocimiento médico y unirse a la plantilla de Marco Silva. El delantero se incorporará de inmediato a la pretemporada para adaptarse rápido al sistema táctico.
Su incorporación se espera que potencie el ataque del Benfica, que se prepara para una exigente temporada en competiciones nacionales y en la fase de grupos de la Liga de Campeones.
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