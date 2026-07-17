El exdelantero del Aston Villa, Jhon Durán, se dispone a dar un sorprendente salto a Europa mientras la pesadilla en el Al-Nassr llega a su fin

Duran llegará a Lisboa en los próximos días para someterse al reconocimiento médico y unirse a la plantilla de Marco Silva. El delantero se incorporará de inmediato a la pretemporada para adaptarse rápido al sistema táctico.

Su incorporación se espera que potencie el ataque del Benfica, que se prepara para una exigente temporada en competiciones nacionales y en la fase de grupos de la Liga de Campeones.