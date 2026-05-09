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El exdelantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang se vio envuelto en una loca broma con un extintor, y el Marsella actuó
Caos en el vestuario del Marsella
Según L’Équipe, Aubameyang, ex del Arsenal y Barcelona, se queda fuera de la convocatoria para el partido del domingo contra el Le Havre. El jueves por la noche, el jugador de 36 años lideró un altercado en la residencia del club que escaló las tensiones en la plantilla.
La plantilla, frustrada por pasar tantas noches en la residencia deportiva, intentó “animar el ambiente”: Aubameyang encabezó a unos 10 compañeros por el edificio, causando disturbios mientras recorrían habitaciones a altas horas de la noche.
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El incidente del extintor
Lo que empezó como una broma para relajar el ambiente se complicó de inmediato. La situación empeoró cuando alguien usó un extintor, cuyo contenido, según se informa, acabó rociando a Bob Tahri, miembro de la dirección deportiva del Marsella encargado de hacer cumplir el toque de queda de los jugadores en el centro de entrenamiento.
Su cama y pertenencias también quedaron cubiertas. Indignado, Tahri informó de inmediato a la dirección del club, que inició un debate sobre posibles sanciones.
La directiva del Marsella toma una postura firme
La directiva del Marsella actuó con rapidez ante la falta de disciplina. El presidente interino, Alban Juster, y el presidente entrante, Stéphane Richard, reunieron a la plantilla el viernes para esclarecer el ejercicio de «creación de ambiente» que se pasó de tono y fijar un castigo adecuado.
Aunque varios jugadores participaron en las travesuras de esa noche, el club decidió señalar a Aubameyang por su papel de liderazgo en la broma. Dejar fuera al veterano para el desplazamiento a Le Havre envía un mensaje claro: ese tipo de comportamiento no será tolerado.
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Aubameyang ofrece una disculpa sincera
Desde entonces, Aubameyang ha pedido perdón a Tahri y a la directiva del Marsella por la polémica. A pesar de ello, el delantero ha jugado 40 partidos esta temporada, con 13 goles y 10 asistencias.