Este técnico de 43 años se pone al frente de un Woking que busca estabilizarse tras un periodo de transición. Aunque la antigua estrella de la Premier League ha ocupado diversos puestos como entrenador desde que se retiró como jugador, este fichaje supone su primer cargo permanente como responsable técnico.

Anteriormente formó parte del cuerpo técnico interino del Rangers y dedicó tiempo a desarrollar jóvenes talentos en la cantera del Tottenham Hotspur.

En un comunicado oficial publicado por el club, el legendario goleador expresó su entusiasmo por el fichaje. «El Woking es un club histórico con un enorme potencial, y estoy encantado de formar parte de este emocionante proyecto. Estoy deseando empezar», declaró Defoe.