Los informes del programa revelaron que el exdelantero de Boca Juniors ha estado lidiando con una profunda crisis personal, incluidas graves dificultades económicas y la falta de seguro médico privado antes de su ingreso de urgencia.

Al referirse a su difícil situación fuera del terreno de juego y a su ingreso en el hospital, Ochoa añadió: «Vive en Banfield y ha pasado unos años muy difíciles, especialmente en el aspecto económico. Tengo entendido que no tiene seguro médico privado. Su hermana es la única persona que está con él. Fue ingresado en el hospital porque es amigo de un amigo de [Martin] Insaurralde, que ayudó a que lo ingresaran. Su estado es grave y su pronóstico sigue sin hacerse público».