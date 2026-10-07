El exdefensa del Tottenham Hotspur Ramon Vega anuncia su candidatura contra Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA

Según informó ESPN, Vega ha dado un paso al frente como la primera persona en lanzar una campaña contra Infantino de cara a las elecciones del próximo año. Vega, que disputó 23 partidos con Suiza y tuvo etapas en el Celtic y el Watford, ha trabajado principalmente en el sector financiero desde su retirada.

Al anunciar su candidatura mediante un dossier de 11 páginas el miércoles, Vega declaró: "Me presento porque mi vida me ha preparado para servir a este deporte. Comparezco ante la familia global del fútbol con humildad, determinación y un profundo sentido de la responsabilidad. El fútbol no pertenece a presidentes, confederaciones ni administradores. El fútbol es más grande que cualquier cargo, cualquier individuo o cualquier institución".