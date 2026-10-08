El exdefensa del Manchester United y del Inter Darmian completa su fichaje por el Bolonia como agente libre

La oportunidad surgió tras una grave lesión del lateral derecho del Bolonia Emil Holm, que sufrió el percance mientras estaba concentrado con Suecia durante el parón de septiembre-octubre. Desde entonces, Holm ha pasado por el quirófano y se espera que esté entre cuatro y seis meses de baja, lo que abre la puerta al regreso de Darmian a la Serie A después de algo más de tres meses como agente libre.

A pesar de su edad, Darmian sigue siendo una figura muy respetada en el fútbol europeo gracias a su fiabilidad y su inteligencia táctica. Durante su exitosa etapa en el Inter, acumuló 218 apariciones en todas las competiciones y se consolidó como una pieza clave en su reciente era de dominio. Su palmarés está notablemente bien nutrido, con tres títulos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia conquistadas en su etapa en Milán.

Más allá de su éxito a nivel nacional, el exjugador del Torino también disputó dos finales de la Champions League en 2023 y 2025, aunque el Inter acabó subcampeón en ambas ocasiones.