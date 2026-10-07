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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El exdefensa del Manchester City Manuel Akanji admite que teme perder sus títulos tras el veredicto de la Premier League

M. Akanji
Manchester City
Premier League
Inter Milán

El exdefensa del Manchester City Manuel Akanji ha expresado su preocupación por la posibilidad de que le retiren las medallas que ganó durante su etapa en el Etihad Stadium. Sus comentarios llegan después de que una comisión independiente declarara al club culpable de todos los cargos relacionados con infracciones financieras a lo largo de un periodo de nueve años, dejando una enorme nube de incertidumbre sobre sus éxitos pasados.

  • Akanji reacciona al veredicto de culpabilidad del Manchester City

    Akanji, que ahora juega en el Inter de Milán, disfrutó de un enorme éxito con el Manchester City, con el que ganó dos títulos de la Premier League, dos FA Cup y la Champions League. Sin embargo, tras el reciente veredicto que declaró al Manchester City culpable de más de 100 infracciones financieras, el internacional suizo admitió sus temores en una entrevista con Nau.

    Declaró: "Sigo en contacto con algunos jugadores, pero no sé nada más que vosotros. Nos dijeron que mantuviéramos la calma, que lo tenían todo bajo control y que no había pasado nada importante".

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Confiar en la cúpula del Manchester City

    A pesar de la situación en curso, Akanji sigue confiando en que las garantías ofrecidas por la cúpula del Manchester City sean ciertas. El defensa explicó que está siguiendo de cerca los acontecimientos desde la distancia, al tiempo que reconoce la incertidumbre de la situación.

    Añadió: "Confío en la gente que está al mando en el Man City en que así sea. Espero no perder mis títulos. Sería una pena. Pero yo también solo lo estoy viendo todo en las noticias. Quién sabe qué más podrían sacar". El Manchester City ha presentado un recurso contra las conclusiones de la comisión independiente.

  • El jefe de la Premier League explica la decisión

    Las acusaciones contra el Manchester City se derivan de presuntas irregularidades financieras producidas entre 2009 y 2018. Aunque Akanji fichó por el Manchester City en 2022, lo que queda fuera del periodo por el que se le acusa, las implicaciones más amplias para el club siguen siendo graves.

    Al referirse al veredicto de culpabilidad, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, declaró: "El club incumplió sistemáticamente las Reglas de la Premier League durante casi una década". También añadió que "es una responsabilidad clave de la Premier League garantizar que las Reglas, aprobadas por los propios clubes, se cumplan para proteger la integridad de la competición".

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  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    El Manchester City está recurriendo activamente el veredicto, y el desenlace final determinará si se le retiran títulos anteriores o se le aplican otras sanciones. Sobre el terreno de juego, el Manchester City tratará de mantener la concentración cuando viaje para enfrentarse al Liverpool este fin de semana, cuando se reanude la acción de la Premier League.

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