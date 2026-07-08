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El exdefensa del Barcelona asume el cargo de nuevo seleccionador de México tras la marcha de Javier Aguirre después de la derrota ante Inglaterra
Una sucesión planificada para la selección nacional
Márquez asumió el mando de la selección mexicana tras la salida de Aguirre. El cambio se dio automáticamente después de que México perdiera 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial. Ese partido marcó el fin del camino para los anfitriones.
Aguirre aceptó el cargo sabiendo que concluiría tras el torneo, actuando como mentor de su asistente.
Márquez, con una extensa trayectoria como jugador en equipos como Atlas, Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, León y Hellas Verona, asume ahora el banquillo.
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Análisis de la eliminación en el Mundial y estadísticas de los entrenadores
La transición llega en un momento crítico para México. La prioridad inmediata de Márquez es corregir las deficiencias tácticas que costaron ante Inglaterra. Los errores defensivos permitieron a jugadores como Jude Bellingham y Harry Kane llevarse la victoria.
Para corregirlo, Márquez se apoyará en su reciente etapa como entrenador del Barcelona Atlétic, donde dirigió 82 partidos con 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas. La federación confía en que ese enfoque estructurado se traduzca en una defensa más sólida para la selección.
Una carrera deportiva sin igual y un palmarés excepcional
El principal objetivo de la nueva directiva será supervisar un importante relevo generacional. La federación ha confiado su futuro a una de sus figuras históricas más destacadas, con la esperanza de que su mentalidad de élite sirva de inspiración a la plantilla.
Como jugador, Márquez ganó dos Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y un Mundial de Clubes con el Barcelona, además de una liga francesa con el Mónaco. Con México levantó la Copa de Confederaciones 1999 y la Copa Oro en dos ocasiones. Ese palmarés impresionante lo convierte en el guía perfecto para identificar y consolidar a los jóvenes que formarán el núcleo del equipo en los próximos cuatro años.
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Márquez y a México?
Márquez empezará a preparar el ciclo del Mundial 2030 tan pronto como la federación confirme su nombramiento. Su primer reto será formar un nuevo equipo con jóvenes talentos para los próximos partidos internacionales. Los aficionados esperan que su trayectoria como jugador y su experiencia en categorías inferiores traigan por fin el éxito mundial.
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