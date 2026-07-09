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El exdefensa de la selección masculina de Estados Unidos y entrenador del LAFC, Steve Cherundolo, dirigirá a la sub-23 de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2028
- AFP
¿Qué ha pasado?
La Federación Estadounidense de Fútbol fichó a Cherundolo el jueves, tres días después de la eliminación de la USMNT en el Mundial 2026. Cherundolo, exentrenador de la sub-23, atesora 87 internacionalidades con la USMNT (1999-2012) y 15 temporadas en el Hannover 96 alemán, lo que lo convierte en el estadounidense con más partidos en la Bundesliga.
Como jugador, disputó 87 partidos con la selección entre 1999 y 2012 y participó en tres Mundiales. Además, jugó 15 temporadas en el Hannover 96 alemán, más que ningún otro estadounidense en la Bundesliga. En 2013 ingresó al mejor 11 de la historia de la USMNT y al Salón de la Fama del Fútbol Nacional.
Tras colgar las botas, Cherundolo se hizo entrenador. Con licencia Pro de la UEFA, empezó dirigiendo equipos juveniles en Alemania y en 2021 tomó las riendas del Las Vegas Lights de la USL. En 2022 dirigió al LAFC, con el que ganó la MLS Cup, el Supporters’ Shield y la Copa Abierta de Estados Unidos en 2024, antes de marcharse en 2025.
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«Jugadores con un enorme potencial»
Cherundolo mostró su ilusión por liderar un grupo prometedor en los Juegos Olímpicos.
«Representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos es uno de los mayores honores en el deporte, y agradezco la oportunidad de liderar este equipo», afirmó Cherundolo. «Tenemos un grupo apasionante con gran potencial, y quiero crear un entorno donde puedan superarse, crecer juntos y representar a nuestro país con orgullo. Nuestra responsabilidad es competir con valentía, humildad y una identidad clara, que refleje los valores de U.S. Soccer y ofrezca a nuestros seguidores un equipo del que puedan sentirse orgullosos».
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La situación de la selección sub-23
Sin director deportivo, el vicepresidente de U.S. Soccer, Oguchi Onyewu, lideró la decisión de contratar a Cherundolo. La búsqueda del director deportivo, iniciada tras la salida de Matt Crocker en abril, continúa.
«Su amplia experiencia como entrenador y su paso por el sistema juvenil estadounidense le brindan una visión única de los estilos de juego de ambos continentes, lo que le permitirá potenciar al máximo el talento de los jugadores», afirmó Onyewu. «He compartido vestuario con Steve en dos Mundiales y he visto su impacto en el grupo. Estamos convencidos de que es el técnico ideal para guiar a este equipo en los Juegos Olímpicos de 2028».
El equipo se ha reunido dos veces este año: en marzo venció a Japón y Corea del Sur, y en junio derrotó a Ucrania pero perdió ante Uzbekistán. La última convocatoria incluyó a Damion Downs, Cole Campbell y Rokas Pukstas, de Europa, así como a Peyton Miller, Reed Baker-Whiting y Taha Habroune, de la MLS.
Anteriormente, la selección sub-23 fue dirigida por Marko Mitrovic, quien ahora entrena al New England Revolution.
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¿Y ahora qué?
Como seleccionador, Cherundolo deberá preparar el equipo sub-23 para los Juegos Olímpicos de 2028. Entrenará al grupo en el nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de Fútbol de EE. UU. «Arthur M. Blank», en Georgia, y disputará varios amistosos internacionales antes de esa fecha.
Tras el Mundial, el próximo parón internacional será del 21 de septiembre al 6 de octubre.
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