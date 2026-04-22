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El excompañero de Lionel Messi puede frustrar el triplete nacional del Manchester City, pues Oriol Romeu aporta un estilo de la «vieja escuela» al Southampton
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El exjugador del Barcelona Romeu regresó al St Mary's como agente libre
Romeo, de 34 años y canterano de La Masía, regresó al St Mary’s en noviembre de 2025 tras quedar libre por mutuo acuerdo con el Barcelona.
Este centrocampista dinámico ya había pasado siete temporadas memorables con los Saints entre 2015 y 2022, tras brillar en el Chelsea, donde ganó la FA Cup y la Liga de Campeones.
Su amplia experiencia convenció al club, que buscaba un revulsivo para el inicio de la Championship 2025-26.
Solo ha jugado siete partidos —el último el 28 de febrero—, pues Tonda Eckert prefiere un sistema que no aprovecha sus cualidades como pivote defensivo.
Pese a ello, el Southampton ha encadenado 20 partidos sin perder y ya espera la semifinal de la FA Cup ante el City, tras eliminar al Arsenal con un gol de Shea Charles.
Análisis: Lo que Romeu aporta al Southampton
Una legión de aficionados se prepara para invadir Wembley, y el patrocinador oficial de la equipación de entrenamiento del club los trasladará en el Midnite Express. Mientras, Romeu trabaja entre bastidores, aunque no juegue contra el equipo de Pep Guardiola, que puede lograr el pleno de títulos nacionales esta temporada.
El exdelantero de los Saints, Long, lo explicó a GOAL: «Te sorprendería lo que aporta entre bastidores. Da mucha confianza y camaradería.
Siempre he dicho: “Si fuera a la guerra, querría a Oriol a mi lado”. Aunque no juegue, llega el primero y se va el último; es muy profesional.
Conoce bien el juego por su paso por Chelsea y Barcelona, y su actitud contagia a todos a su alrededor.
Fue un gran fichaje, sobre todo para un vestuario con muchos jugadores sin experiencia. Si llegan a la Premier League, eso será vital para ellos».
Long añadió sobre su experiencia: «Entrena con la misma intensidad con que juega; parece que va a recibir una tarjeta cada día, pero siempre es por entrega total». Es pura honestidad; solo busca superarse y mejorar al equipo. Como digo, si fueras a la guerra, lo querrías a tu lado».
- Midnite
¿Tienen aún cabida las tácticas «de la vieja escuela» en el fútbol moderno?
Si Romeu es convocado el sábado, seguro que plantará cara al City; nunca rehúye un desafío. Quizá el Southampton deba usar alguna artimaña ante los aspirantes al título de la Premier League.
Al preguntársele si aún hay espacio para ese fútbol de “vieja escuela” en el que los David desafían a los Goliat con juego físico, Long añadió: «Sí, quieres mostrar tu fuerza, pero el problema con el City es que a veces es difícil acercarse lo suficiente como para darles una patada. Mantienen el balón tan bien y lo mueven de tal manera que no te dan la oportunidad de acercarte demasiado a ellos.
«Un poco de eso hay. Cuando jugaba contra defensas más jóvenes en equipos grandes, mi experiencia me daba ventaja: los mantenía en su sitio y jugaba detrás de ellos, algo a lo que no están acostumbrados.
«Esas tácticas de la vieja escuela funcionan, pero el Saints también juega bien al fútbol. Deben variar, aunque ahora están en racha: ganan y marcan con facilidad, así que no conviene cambiar mucho».
¿Cómo le irá al Southampton frente a Haaland y compañía?
Long animó a los jugadores que actúen en Wembley a disfrutar del momento. Sobre enfrentar a Erling Haaland y compañía, afirmó: «Antes del partido los nervios están a flor de piel, pero son nervios positivos.
Se trata de mantenerse concentrado y seguir el plan de juego, porque el City puede hacerte creer que lo tienes controlado y, de repente, te sorprende. Hay que estar alerta todo el partido e intentar evitar que Haaland rompa la valla. Y, aun así, aunque lo detengas, quedan otros diez jugadores —¡incluso el portero!— capaces de marcar.
«Será difícil, pero esta temporada han mantenido la fe hasta el final: ganaron en la prórroga de la cuarta ronda y marcaron el gol de la victoria en los últimos minutos en dos partidos, así que nunca dudan. Tienen una gran mentalidad».
- Midnite
Los Saints, en busca del ascenso, se suben al Midnite Express rumbo al estadio de Wembley
Los Saints viajarán a Wembley tras empatar 2-2 con el Bristol City el martes. El resultado les mantiene en la lucha por el ascenso directo. Los aficionados que viajen al norte de Londres tendrán motivos para animar.
Los hinchas del Southampton lo pidieron y Midnite lo hizo realidad: el popular Midnite Express regresa con un viaje gratuito en autobús de lujo para la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City el sábado 25 de abril. Midnite, patrocinador oficial de la equipación de entrenamiento, ha lanzado varias iniciativas para los aficionados esta temporada 2025/26, incluido el primer Midnite Express ante el Sheffield United.