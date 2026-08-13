El excentrocampista del Manchester United Fred acuerda su regreso al Atlético Mineiro, el club de su infancia, por 2,5 millones de euros

La salida de Fred de la cantera del Atlético Mineiro se produjo en 2010, cuando jugaba en la categoría sub-17. Posteriormente se incorporó al Internacional, donde logró hacerse un hueco en el primer equipo y llamó la atención de ojeadores internacionales. Sus actuaciones con el Colorado le valieron un traspaso al Shakhtar Donetsk en 2013, que sirvió como su puerta de entrada al fútbol europeo. Durante su etapa en Ucrania, disfrutó de un éxito notable, al ganar tres títulos de la Premier League ucraniana (2013-14, 2016-17 y 2017-18), además de la Copa de Ucrania en 2017-18.

Tras su traspaso al Manchester United en el verano de 2018 por una cantidad reportada de 47 millones de libras, el brasileño se convirtió en una presencia habitual en el centro del campo con varios entrenadores durante sus cinco temporadas en Old Trafford. Finalmente disputó más de 200 partidos con el Manchester United y ayudó al club a poner fin a una sequía de seis años sin títulos. Su mayor logro llegó en la temporada 2022-23, cuando levantó la Copa de la Liga tras participar en la victoria en la final contra el Newcastle United en Wembley.