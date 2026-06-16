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El excentrocampista del Arsenal y del Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, se casó con la integrante de Little Mix, Perrie Edwards, en una ceremonia a la que asistieron Mason Mount y Danny Welbeck
Una lista de invitados repleta de estrellas
La fiesta reunió a varios excompañeros de Alex Oxlade-Chamberlain. Destacaron Mason Mount, del Manchester United, y Danny Welbeck, del Brighton, quienes jugaron con él en la Premier League y en la selección inglesa.
El reencuentro confirmó que «The Ox», hoy en el Celtic de Escocia tras su paso por Turquía, sigue siendo muy querido. La presencia de Mount y Welbeck reflejó las amistades que forjó en sus etapas en el Emirates Stadium y Anfield.
Celebrando una relación duradera
Oxlade-Chamberlain y Edwards han sido una de las parejas más mediáticas del Reino Unido desde que hicieron pública su relación hace casi ocho años. Su trayectoria, seguida de cerca por aficionados al fútbol y al pop, les llevó a comprometerse en 2022 y ahora a formalizar su unión.
Ambos compartieron su felicidad en redes sociales; la novia publicó fotos de la celebración, que reflejaban la elegancia de la ceremonia y la alegría de iniciar este nuevo capítulo junto a su hijo Axel.
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Collar de diamantes desaparecido
Como era de esperar de un icono de la moda como Edwards, la estética de la boda acaparó la entrevista con British Vogue.
La cantante describió su look nupcial y un ambiente que mezclaba alta costura con un toque personal. «El mejor día de mi vida», repitió Edwards, y añadió que, pese a sus premios y éxitos en las listas, este logro personal es su recuerdo más preciado.
La artista, que lució tres vestidos blancos, admitió que solo le preocupó perder un collar de diamantes que Alex le regaló tras el nacimiento de Axel: «Lo llevo todos los días. Pero el día antes de ir a Portugal desapareció. Lloré y lo buscamos en todas partes, hasta en la aspiradora, y no apareció. Pensé que alguien me lo había robado».
Compaginar el fútbol y la familia
Aunque la boda acaparó la atención, Oxlade-Chamberlain ha seguido siendo clave en el campo durante su etapa en el Celtic. El centrocampista ha demostrado su valía bajo presión, recordándonos su calidad frente a la portería en partidos cruciales de la liga.
Acaba de ganar la Premiership escocesa en un desenlace dramático y puede prorrogar su contrato un año más. Su nueva esposa, Perrie, y sus hijos Axel y Alanis esperan que se quede mientras inician este emocionante capítulo.