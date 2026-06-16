El excentrocampista del Arsenal y del Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, se casó con la integrante de Little Mix, Perrie Edwards, en una ceremonia a la que asistieron Mason Mount y Danny Welbeck

Como era de esperar de un icono de la moda como Edwards, la estética de la boda acaparó la entrevista con British Vogue.

La cantante describió su look nupcial y un ambiente que mezclaba alta costura con un toque personal. «El mejor día de mi vida», repitió Edwards, y añadió que, pese a sus premios y éxitos en las listas, este logro personal es su recuerdo más preciado.

La artista, que lució tres vestidos blancos, admitió que solo le preocupó perder un collar de diamantes que Alex le regaló tras el nacimiento de Axel: «Lo llevo todos los días. Pero el día antes de ir a Portugal desapareció. Lloré y lo buscamos en todas partes, hasta en la aspiradora, y no apareció. Pensé que alguien me lo había robado».



