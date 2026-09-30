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El excentral del Manchester United Chris Smalling ficha por el Porto como agente libre tras su etapa en Arabia Saudí
Los Dragons se aseguran un refuerzo defensivo veterano
El FC Porto ha confirmado el fichaje del exdefensa del Manchester United y de Inglaterra Smalling como agente libre. El jugador, de 36 años, se incorpora a los campeones de Portugal tras una etapa de dos años en la Saudi Pro League con el Al-Fayha.
La operación representa un movimiento astuto para el Porto en su intento de mantener su dominio a nivel nacional mientras compite en el escenario continental. El Porto también ha confirmado que se podrá activar una opción para ampliar el contrato en función del cumplimiento de objetivos deportivos.
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Farioli añade experiencia de élite a la zaga del Oporto
Smalling aporta una experiencia considerable a la plantilla de Francesco Farioli, después de haber ganado dos títulos de la Premier League durante una década en el Manchester United y de ayudar más tarde a la Roma a conquistar la primera edición de la Europa Conference League. Su etapa en Old Trafford le consolidó como uno de los defensas más fiables de Inglaterra, mientras que su posterior traslado a la Serie A demostró que podía adaptar su juego a distintos contextos tácticos y seguir compitiendo al más alto nivel en el fútbol de eliminatorias.
El Porto lidera actualmente la Primeira Liga con un pleno de 21 puntos en sus siete primeros partidos, con una ventaja de cinco puntos sobre el Benfica, segundo clasificado. Sin embargo, su dominio en el ámbito nacional contrasta con un inicio accidentado en su campaña de la Champions League, tras haber sufrido una derrota por 0-2 en casa ante el Manchester City en su estreno en la fase de grupos.
Una carrera legendaria continúa en Portugal
El central disputó 31 partidos con Inglaterra y representó a su país en el Mundial de 2014 y la Eurocopa 2016. Su pedigrí internacional subraya aún más el nivel de calidad que el Oporto está incorporando a sus filas.
Antes de marcharse a Arabia Saudí, Smalling también jugó en el Maidstone United, el Millwall y el Fulham. Fue en el Fulham donde llamó por primera vez la atención de Sir Alex Ferguson, lo que llevó a su sonado traspaso a Mánchester.
El Oporto celebra la llegada de Smalling
El Porto celebró la llegada de alto perfil del veterano defensa, destacando su amplia trayectoria en la élite y una carrera repleta de títulos por toda Europa. «El FC Porto acaba de fichar a un nuevo defensa con experiencia internacional y un historial contrastado en las mejores ligas del mundo: Chris Smalling ha firmado un contrato hasta el final de la temporada, con opción a un año adicional, y se incorpora al campeón nacional sin coste de traspaso», reza el comunicado publicado por el club portugués.
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