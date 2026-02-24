El excelente rendimiento de Anthony Gordon en la Liga de Campeones es un buen augurio para las esperanzas de Inglaterra en el Mundial, ya que el extremo del Newcastle compite con Kylian Mbappé por el dominio goleador europeo

Antes del único gol del Newcastle en su derrota por 4-1 ante el Liverpool el 31 de enero, Gordon llevaba más de un año sin marcar un gol en juego en la Premier League. Esto dista mucho del jugador que se reveló durante su temporada de 2023-24, en la que marcó 10 goles en juego y dio otras tantas asistencias solo en la liga.

Dicho esto, Gordon sigue siendo una pieza fundamental en el ataque de Eddie Howe. En parte, esto se debe a la falta de alternativas prolíficas tras la venta de Alexander Isak el verano pasado, pero Gordon supone una amenaza única por su velocidad, energía y capacidad para jugar por dentro o por la banda, por lo que es simplemente imprescindible.

«Creo que la percepción a veces puede distorsionar un poco la realidad», dijo Gordon en enero. «Creo que las expectativas de la gente respecto a mí han crecido, y con razón, y me parece perfectamente bien. Pero sé que estoy haciendo lo correcto cada día. Intento hacer lo correcto, tanto si estoy en racha como si no estoy jugando tan bien.

Intento dar lo mejor de mí y, a veces, el resultado está fuera de mi control. Siempre juego contra laterales derechos que son de élite, así que sé que la gente espera mucho de mí, pero ellos también son muy buenos jugadores y cobran muy bien por detenerme».