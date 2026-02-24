El excelente rendimiento de Anthony Gordon en la Liga de Campeones es un buen augurio para las esperanzas de Inglaterra en el Mundial, ya que el extremo del Newcastle compite con Kylian Mbappé por el dominio goleador europeo

El rendimiento de Gordon en la Premier League es muy diferente al de la Champions League. Solo Kylian Mbappé, del Real Madrid, puede presumir de un mejor rendimiento goleador, con 13 tantos. Parte de ello puede deberse al mayor nivel competitivo y físico de la Premier League (véase también: el Tottenham terminó cuarto en la fase de liga), aunque Gordon sigue superando en goles a jugadores como Harry Kane y Erling Haaland.
Otra característica que juega a favor de Gordon es su ansia por seguir marcando, incluso cuando los goles no llegan en la liga nacional. Tras marcar su cuarto gol contra el Qarabag gracias a un penalti, se le vio discutiendo con el capitán Kieran Trippier, que quería repartir la responsabilidad.
«Entiendo la opinión de todos porque quiero que todos tengan éxito», explicó Gordon después del partido. «Somos un equipo, debemos estar juntos en esto. Pero yo soy delantero, soy el lanzador de penaltis, así que quiero marcar tantos goles como sea posible. Pero entiendo la opinión de todos y que las emociones se calienten.
Los récords están bien, pero yo solo quiero marcar y ganar partidos. Al final, hemos ganado el partido de forma convincente, diría que ha sido nuestra mejor actuación de la temporada, y eso es más importante que los goles».
Howe coincidió después del partido en que esto era realmente «muy positivo». «Momentos como ese se sacan de quicio; fue un asunto sin importancia», afirmó. «Fue estupendo que Anthony tuviera la determinación suficiente como para querer marcar en todo momento, y eso es lo que se espera de cualquier jugador, así que no tengo ningún problema con él».