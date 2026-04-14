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El exayudante del Manchester United es nombrado seleccionador de Ghana de cara al Mundial
Las Estrellas Negras fichan a un veterano entrenador
Tras cuatro amistosos perdidos, Ghana destituyó a Addo y fichó a Queiroz por su amplia experiencia. El técnico de 73 años, exasistente de Sir Alex Ferguson en Old Trafford, fue elegido entre más de 600 candidatos para dirigir al equipo en su quinto Mundial, según ESPN. Su contrato, que se revisará tras el torneo, busca estabilizar una plantilla que no se clasificó para la Copa Africana de Naciones de 2025.
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Queiroz define el objetivo de la misión
La Federación de Fútbol de Ghana destacó la experiencia de Queiroz al frente de Sudáfrica, Portugal e Irán, a las que llevó al máximo nivel. Tras llevar a Egipto a la final de la Copa Africana de Naciones 2022, el veterano técnico conoce las presiones del fútbol africano y las exigencias de los grandes torneos.
En un comunicado de la GFA, Queiroz afirmó: «Esto no es solo otro trabajo, es una misión. Y estoy dispuesto a aportar toda mi experiencia y conocimientos una vez más, al servicio del fútbol y de la felicidad de la gente».
Se aprovecha la experiencia en la Copa del Mundo
Queiroz ha dirigido cinco Mundiales: destacó su etapa de casi ocho años al frente de Irán y el pase a la fase eliminatoria con Portugal en 2010 tras vencer 7-0 a Corea del Norte. Su designación, tras un proceso de dos semanas, lo enfrentó a candidatos como Slaven Bilic y Hervé Renard.
La GFA, que busca afinar la preparación para los partidos del Grupo L ante Panamá, Inglaterra y Croacia, declaró: «El exentrenador del Real Madrid, Manchester United, Portugal e Irán dirigirá la campaña de Ghana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. También ha dirigido en Egipto, Omán, Japón y Catar, y se espera que aporte su amplia experiencia al torneo. Queiroz empezará a trabajar de inmediato para preparar a las Estrellas Negras de cara al torneo, que arranca el 11 de junio de 2026».
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Preparación intensiva para el torneo
Ghana corre contra el reloj: Queiroz asume el mando y cierra la lista con Mohammed Kudus y Antoine Semenyo, de la Premier League. Los amistosos ante México y Gales serán clave para enderezar el rumbo antes del debut mundialista contra Panamá en el BMO Field. Con la mira en repetir el histórico pase a cuartos de 2010, el nuevo técnico debe imponer rápido disciplina táctica para superar una dura fase de grupos.