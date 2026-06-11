El exayudante de Erik ten Hag en el Manchester United negocia un nuevo cargo de entrenador tras ser despedido solo cinco meses después de empezar su último trabajo

Van der Gaag negocia su regreso al Marítimo, club donde fue ídolo como jugador y entrenador. Su llegada se produce tras dejar el FC Zúrich en octubre de 2025.

Van der Gaag ya jugó en el Marítimo entre 2001 y 2006 y, como entrenador, clasificó al equipo para competiciones europeas en la temporada 2009-10.