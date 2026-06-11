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El exayudante de Erik ten Hag en el Manchester United negocia un nuevo cargo de entrenador tras ser despedido solo cinco meses después de empezar su último trabajo
Un posible regreso al Marítimo
Van der Gaag negocia su regreso al Marítimo, club donde fue ídolo como jugador y entrenador. Su llegada se produce tras dejar el FC Zúrich en octubre de 2025.
Van der Gaag ya jugó en el Marítimo entre 2001 y 2006 y, como entrenador, clasificó al equipo para competiciones europeas en la temporada 2009-10.
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Posibilidad de un contrato a largo plazo
El Marítimo, recién ascendido a la máxima categoría lusa, ve en Van der Gaag el líder ideal para su nuevo proyecto deportivo. Según O Jogo, la directiva confía tanto en él que le ofrecerá un contrato hasta 2028 para estabilizar al equipo en la élite.
La experiencia con Ten Hag y el United
La carrera de Van der Gaag despegó en los Países Bajos, donde dirigió al Jong Ajax antes de que Ten Hag lo nombrara su asistente en el primer equipo del Ajax. Juntos conquistaron varios títulos y llevaron su exitosa colaboración al Manchester United.
Tras dos años, dejó el cargo por una reestructuración del cuerpo técnico de Ten Hag. En mayo de 2023 regresó como entrenador principal del Zurich, dirigió 11 partidos, ganó cinco y perdió cinco.
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Una carrera como entrenador itinerante
Van der Gaag está acostumbrado a las presiones de liderar, gracias a su amplia trayectoria en varios países y ligas. Además de su paso por el Marítimo, ha dirigido al Belenenses en Portugal, al Ermis Aradippou en Chipre y a varios equipos en los Países Bajos, como el FC Eindhoven, el NAC Breda y el Excelsior.