También se dice que James interesa a Orlando City, y ha habido vínculos con Santos, aunque el club brasileño ha negado su interés en el astro. James tiene 122 partidos con la selección de Colombia y está buscando un lugar en la Copa Mundial de 2026; ya ha revelado que sueña con traer el trofeo de regreso a su tierra natal, en lo que probablemente será su último torneo. Tendrá 35 años en 2026 y aún no ha ganado un trofeo importante con su país. Ha sido subcampeón en la Copa América pero no ha experimentado el éxito internacional desde que el equipo juvenil de Colombia ganó el Torneo de Toulon en 2011.

Dijo: “Jugar en la Copa del Mundo siempre es una gran alegría. Ahora, a mis 34 años, creo que es mucho más bonito porque el fútbol pasa, el tiempo pasa para todos. Estoy de muy buen ánimo para esa Copa del Mundo. Todos estamos en el mismo camino. Con el equipo que tenemos, enfrentaremos a cualquiera porque este es un gran equipo. Estamos jugando por cosas grandes. Una Copa del Mundo, y queremos ganarla.”