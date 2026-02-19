El exárbitro de la Premier League Mark Clattenburg se disculpa tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre Vinicius Junior

Clattenburg es consciente de que se excedió en sus declaraciones y ha ofrecido una disculpa en su propia publicación en las redes sociales, en la que se lee: «Nada justifica el racismo en el deporte ni en la vida. Me equivoqué, lo siento.

Era televisión en directo, mi trabajo es responder en el momento y las palabras que utilicé fueron torpes e incorrectas. Ya estoy aprendiendo de esto y agradezco a mis colegas que cubrieron la situación con clase en todo momento».

Vinicius, que ha sido objeto de varios insultos racistas a lo largo de los años, declaró tras el partido: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos.

Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».