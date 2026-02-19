Getty/GOAL
El exárbitro de la Premier League Mark Clattenburg se disculpa tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre Vinicius Junior
Acusaciones de racismo contra Prestianni
En un partido lleno de incidentes en Lisboa, el internacional brasileño Vinicius abrió el marcador de forma espectacular al comienzo de la segunda parte. Tras enviar el balón al ángulo superior, el sudamericano celebró el gol junto al banderín de córner, frente a los agitados aficionados locales.
Finalmente, regresó a la línea de medio campo y se colocó frente a Prestianni, listo para la reanudación. El argentino de 20 años murmuró algo, mientras se tapaba la boca con la camiseta, y Vinicius corrió hacia el árbitro del partido, Francois Letexier.
El partido se detuvo, siguiendo las directrices de la UEFA tras los supuestos comentarios racistas, y no se reanudó hasta pasados 10 minutos. Fue durante ese descanso cuando Clattenburg realizó su controvertido análisis.
El análisis de Clattenburg suscitó críticas.
Sobre Vinicius, dijo: «Sí, marcó un gol maravilloso, pero debería haber vuelto al otro lado del campo y haber continuado con el partido. Vinicius Jr. no se ha ayudado a sí mismo. Le ha complicado las cosas al árbitro. Ha marcado un gol maravilloso y lo único que tenía que hacer, además de celebrarlo, era volver. Pero ha complicado mucho, mucho la situación».
Los comentarios de Clattenburg suscitaron numerosas críticas en las redes sociales. Troy Townsend, que lleva más de una década trabajando para la organización benéfica contra la discriminación Kick It Out, fue uno de los que se pronunció al respecto en X: «No debería volver a participar nunca más en un programa de comentarios».
Townsend ha declarado desde entonces a Telegraph Sport: «Clattenburg habría influido en mucha gente con sus comentarios sobre el incidente. Su insinuación de que Vini Jr ha causado un problema al árbitro es descabellada y forma parte de la cultura de culpar a la víctima que siempre existe en estos momentos, especialmente con Vini Jr.
«Quizás sus jefes deban hacerle consciente de lo peligrosos que fueron sus comentarios y de cómo podrían ser interpretados, pero estoy seguro de que él ya es consciente de ello».
El exárbitro de la Premier League se disculpa por sus comentarios.
Clattenburg es consciente de que se excedió en sus declaraciones y ha ofrecido una disculpa en su propia publicación en las redes sociales, en la que se lee: «Nada justifica el racismo en el deporte ni en la vida. Me equivoqué, lo siento.
Era televisión en directo, mi trabajo es responder en el momento y las palabras que utilicé fueron torpes e incorrectas. Ya estoy aprendiendo de esto y agradezco a mis colegas que cubrieron la situación con clase en todo momento».
Vinicius, que ha sido objeto de varios insultos racistas a lo largo de los años, declaró tras el partido: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos.
Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Se abren investigaciones sobre lo ocurrido en el Estadio da Luz
Prestianni ha negado las acusaciones de insultos racistas a Vinicius, alegando que el extremo brasileño «malinterpretó lo que creyó oír». Su entrenador en el Benfica, el exentrenador del Real Madrid José Mourinho, también ha sido objeto de críticas por intentar defender las acciones de su jugador.
La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, ha abierto una investigación sobre lo ocurrido en Lisboa. El Gobierno portugués, a través de la Autoridad para la Prevención y Lucha contra la Violencia en el Deporte (APCVD), también está investigando el incidente. Las sanciones se anunciarán una vez que se hayan completado esos procesos.
