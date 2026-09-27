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El ex presidente del Manchester City advierte de que «algo debe afectar a su estatus en la liga» tras las infracciones de las normas
Se espera un castigo severo
Bernstein, que fue presidente del Manchester City entre 1998 y 2003, cree que el club debe enfrentarse a duras sanciones deportivas. Después de que la Premier League haya demostrado la gran mayoría de los 115 cargos, Bernstein dijo a talkSPORT que la inmensa riqueza del club hace que las multas habituales no signifiquen nada.
"Lo primero que diría es que las sanciones económicas no serán suficientes", dijo Bernstein. "Estamos hablando de un club con bolsillos ilimitados; el dinero no significa gran cosa, como vimos en el último mercado de fichajes, y ya sean [multas de] 100 millones de libras, 200 millones de libras, eso no sería suficiente".
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Descenso o deducción de puntos
El expresidente insistió en que el castigo debe afectar directamente a su estatus en la máxima categoría, y sugirió una deducción de 80 puntos o la expulsión directa. «Por desgracia, y digo todo esto con una enorme tristeza, de verdad, como aficionado, creo que tiene que haber algo que afecte a su situación en la liga», explicó Bernstein.
«Y si fuera una deducción de puntos, dependería del momento. Porque si fuera hoy, con la temporada apenas comenzada, y la deducción de puntos tuviera que ser algo definitivo en lo que respecta a su estatus en la Premier League, he calculado que tendría que ser algo así como una deducción de 80 puntos, lo que significaría que el club no podría recuperarse esta temporada y bajaría».
Los rivales exigen una compensación
Mientras el Manchester City espera las consecuencias finales, los clubes rivales ya están preparando sus propias respuestas legales. Arsenal, Tottenham, Liverpool y Manchester United han presentado notificaciones formales reservándose el derecho a reclamar daños y perjuicios, alegando la pérdida de ingresos potenciales debido a las supuestas trampas. Estas reclamaciones colectivas podrían alcanzar los 800 millones de libras.
Entre los años mencionados, el Manchester City ganó ocho títulos de la Premier League, una Champions League, cuatro FA Cup y siete Copas de la Liga. Sin embargo, el presidente Khaldoon Al Mubarak publicó el sábado un contundente comunicado en el que negó las acusaciones. Al Mubarak declaró que siguen confiando en limpiar su nombre y en "demostrar la inocencia del club", al tiempo que sostuvo que el proceso ha carecido de imparcialidad.
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¿Qué pasa ahora?
El Manchester City presentará inevitablemente un recurso contra las conclusiones, lo que podría retrasar significativamente cualquier sanción deportiva definitiva. Si el proceso se prolonga hasta el final de la temporada, el club podría enfrentarse a un descenso automático en lugar de a una deducción de puntos. La Premier League y el mundo del fútbol estarán ahora muy pendientes del veredicto oficial y de las posteriores batallas legales.
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