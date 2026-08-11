Lafferty afrontó con entusiasmo su último desafío y declaró a los medios oficiales del club: "Estoy muy ilusionado por empezar en el Forth Wanderers. Es otro proyecto en el que me entusiasma participar y espero poder ayudar al equipo a ascender de categoría y a imponer su autoridad en las ligas Junior y más allá".

Mientras tanto, McManus subrayó la visión a largo plazo que sustenta la llegada del veterano: "Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a Kyle Lafferty al Forth Wanderers. Su experiencia, calidad y mentalidad ganadora hablan por sí solas, y asegurar el fichaje de un jugador del calibre de Kyle es toda una declaración de intenciones para todos los vinculados al club.

"Gerry y yo hemos compartido una ambición clara de construir una plantilla que pueda competir, entusiasmar a nuestros aficionados y elevar el nivel. La llegada de Kyle es otro paso importante en ese camino. Es alguien que sabe lo que hace falta para rendir al más alto nivel, y su liderazgo tanto dentro como fuera del campo será inestimable para el vestuario.

"Pero esto va más allá de lo que ocurre durante 90 minutos un sábado. Queremos que el Forth Wanderers sea un club que inspire a su comunidad local, dé a los jóvenes algo en lo que creer y cree oportunidades para que la próxima generación de jugadores se desarrolle y alcance su potencial.

"Este fichaje demuestra que el Forth Wanderers se toma en serio su futuro. Estamos construyendo algo de lo que la comunidad local pueda sentirse orgullosa. Aún queda mucho trabajo duro por delante, pero estamos ilusionados por ver a Kyle con la camiseta del Forth Wanderers".