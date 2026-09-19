El ex del Chelseaa y del Manchester City Raheem Sterling rompe su silencio tras declararse culpable de los cargos de conducción peligrosa y posesión de óxido nitroso

Sterling se ha declarado culpable de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y de no facilitar una muestra. El exinternacional inglés, de 31 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke el martes tras un grave accidente en Hampshire el 28 de mayo. El exinternacional inglés estrelló su Lamborghini Urus contra una verja metálica después de que varios conductores informaran de que conducía de forma errática en las autopistas M25 y M3.

Más tarde, la policía encontró el vehículo dañado cerca del enlace de Minley. Los agentes descubrieron seis bombonas de óxido nitroso dentro del coche. Las imágenes de la cámara corporal difundidas parecían mostrar a Sterling sentado con las bombonas y un globo desinflado sobre el regazo antes de que intentara moverlos al asiento trasero.