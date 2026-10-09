Según Mundo Deportivo, el delantero de 23 años se ha marcado como objetivo el partido del sábado en casa contra el Toulouse como escenario para su debut oficial en la temporada 2026-27. Una distensión en el gemelo sufrida durante la pretemporada llevó a los servicios médicos a adoptar un enfoque prudente, retrasando su regreso hasta después del parón internacional. Su presencia en la convocatoria ahora depende de la autorización final del cuerpo técnico para garantizar que vuelva sin ningún riesgo de recaída.